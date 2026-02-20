Прозноз погоды в Киеве 21 февраля — как снизится температура

Морозная погода в Киеве. Фото: УНИАН

Осадков в Киеве и Киевской области завтра, 21 февраля, не ожидается, но погода будет облачной. Кроме того, столицу сковывают морозы до -20 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 21 февраля

Синоптики прогнозируют, что в Киеве и области 21 февраля будет переменная облачность. Ночью и утром возможен туман, а на дорогах местами гололедица. Также ожидается юго-восточный ветер 3-8 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах -13...-18 °С, а местами до -20 °С. Уже днем столбики термометров будут показывать -3...-8 °С. В то же время в Киеве ночью ожидается -13...-15 °С, а днем -3...-5 °С.

Какая погода будет в Украине в ближайшее время

Ранее синоптик Диденко предупредила украинцев о самой холодной ночи. Уже 21 февраля Украину накроют сильные морозы. Однако незадолго прогнозируется потепление.

В то же время Наталья Птуха сказала, когда в Украине начнется потепление. Температура начнет подниматься вверх уже с 23 февраля.