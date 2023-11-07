Прогноз погоди в Києві на 8 листопада від Укргідрометцентру

Дощова погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики прогнозують ніч у столиці без опадів, проте вдень очікується сильний дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі від +2 ºС до +7 ºС, вдень від +6 ºС до +11 ºС. У Києві вночі +5 ºС...+7 ºС, вдень +8 ºС...+10 ºС.

Прогноз погоди в Києві 8 листопада. Фото: Sinoptik.ua

Укргідрометцентр прогнозує хмарну та прохолодну погоду в Україні 8 листопада. Там також попередили про небезпеку — на українців очікують сильні дощі.

В Україні завтра, 8 листопада, погоду очікують різкі зміни. Тому в цей день в більшості областей пройдуть дощі, а в деяких регіонах їхня інтенсивність буде ще більшою.