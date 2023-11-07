Прогноз погоды в Киеве на 8 ноября от Укргидрометцентра

Дождливая погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве весь день небо будет покрыто облаками. Сильный дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабеет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 8 ноября

Синоптики прогнозируют ночь в столице без осадков, но днем ожидается сильный дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью от +2 ºС до +7 ºС, днем от +6 ºС до +11 ºС. В Киеве ночью +5 ºС...+7 ºС, днем +8 ºС...+10 ºС.

Прогноз погоды в Киеве 8 ноября. Фото: Sinoptik.ua

Укргидрометцентр прогнозирует облачную и прохладную погоду в Украине 8 ноября. Там также предупредили об опасности — украинцев ожидают сильные дожди.

В Украине завтра, 8 ноября, погоду ожидают резкие перемены. Поэтому в этот день в большинстве областей пройдут дожди, а в некоторых регионах их интенсивность будет еще больше.