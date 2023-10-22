Яка ситуація на дорогах при в'їзді до Києва станом на сьогодні
Сьогодні, 22 жовтня, на в'їзді до української столиці заторів не зафіксовано. Невеликі черги з автівок можливі лише, якщо їхати з Чабанів по Голосіївському проспекту.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзд у Київ 22 жовтня
Зазначається, що наразі не зафіксовано заторів на в'їзд до столиці. До міста можна легко дістатися, якщо їхати з Вишневого. Час поїздки займе всього 22 хвилини.
Зі сторони Чабанів невеликі затори можуть очікувати водіїв на Голосіївському проспекті, проте це не затримає їх надовго. Час поїздки складатиме 23 хвилини.
Якщо водії планують доїхати з Броварів до центру Києва, то невеликі затори можуть бути на Київській вулиці. Наразі до центру міста можна доїхати з Броварів за 28 хвилин по найшвидшому маршруту.
Зазначимо, що одним із головних чинників заторів на в'їзді до Києва є розташування блокпостів навколо міста. Через це автівки в деякі дні довго не можуть потрапити до столиці, а під час години пік колона автомобілів може розтягнутися на кілометри.
Нагадаємо, раніше ми писали, що суди в Україні скасовують штрафи, які поліцейські виписали для водіїв. Причина в тому, що правоохоронці не звертають увагу на важливу деталь під час складання протоколу правопорушення.
Також ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України змінив Правила дорожнього руху для українських водіїв. Таким чином, уряд намагається наблизити законодавство нашої держави відповідно до правничих норм Європейського Союзу.
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