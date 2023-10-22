Яка ситуація на дорогах при в'їзді до Києва станом на сьогодні

Затори на в'їзд до Києва. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 22 жовтня, на в'їзді до української столиці заторів не зафіксовано. Невеликі черги з автівок можливі лише, якщо їхати з Чабанів по Голосіївському проспекту.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзд у Київ 22 жовтня

Зазначається, що наразі не зафіксовано заторів на в'їзд до столиці. До міста можна легко дістатися, якщо їхати з Вишневого. Час поїздки займе всього 22 хвилини.

В’їзд до Києва зі сторони Вишневого 22 жовтня. Фото: Google Maps

Зі сторони Чабанів невеликі затори можуть очікувати водіїв на Голосіївському проспекті, проте це не затримає їх надовго. Час поїздки складатиме 23 хвилини.

В’їзд до Києва зі сторони Чабанів 22 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо водії планують доїхати з Броварів до центру Києва, то невеликі затори можуть бути на Київській вулиці. Наразі до центру міста можна доїхати з Броварів за 28 хвилин по найшвидшому маршруту.

В’їзд до Києва зі сторони Броварів 22 жовтня. Фото: Google Maps

Зазначимо, що одним із головних чинників заторів на в'їзді до Києва є розташування блокпостів навколо міста. Через це автівки в деякі дні довго не можуть потрапити до столиці, а під час години пік колона автомобілів може розтягнутися на кілометри.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суди в Україні скасовують штрафи, які поліцейські виписали для водіїв. Причина в тому, що правоохоронці не звертають увагу на важливу деталь під час складання протоколу правопорушення.

Також ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України змінив Правила дорожнього руху для українських водіїв. Таким чином, уряд намагається наблизити законодавство нашої держави відповідно до правничих норм Європейського Союзу.