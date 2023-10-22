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Какая ситуация на дорогах при въезде в Киев по состоянию на сегодня

22 октября 2023 07:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Какая ситуация на дорогах при въезде в Киев по состоянию на сегодня
Пробки на въезд в Киев. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 22 октября, на въезде в украинскую столицу пробок не зафиксировано. Небольшие очереди из автомобилей возможны только, если ехать из Чабанов по Голосеевскому проспекту.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 22 октября

Отмечается, что пока не зафиксированы пробки на въезд в столицу. До города можно легко добраться, если ехать из Вишневого. Время поездки займет всего 22 минуты.

ситуация на дорогах в Киев
Въезд в Киев со стороны Вишневого 22 октября. Фото: Google Maps

Со стороны Чабанов небольшие пробки могут ожидать водителей на Голосеевском проспекте, однако это не задержит их надолго. Время поездки составит 23 минуты.

ситуация на дорогах в Киев
Въезд в Киев со стороны Чабанов 22 октября. Фото: Google Maps

Если водители планируют доехать из Броваров в центр Киева, то небольшие пробки могут быть на Киевской улице. Сейчас до центра города можно доехать из Броваров за 28 минут по самому быстрому маршруту.

ситуация на дорогах в Киев
Въезд в Киев со стороны Броваров 22 октября. Фото: Google Maps

Отметим, что одним из главных факторов пробок на въезде в Киев является расположение блокпостов вокруг города. Из-за этого машины в некоторые дни долго не могут попасть в столицу, а в час пик колонна автомобилей может растянуться на километры.

Напомним, ранее мы писали, что суды в Украине отменяют штрафы, выписанные полицейскими для водителей. Причина в том, что правоохранители не обращают внимания на важную деталь при составлении протокола правонарушения.

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины изменил ПДД для украинских водителей. Таким образом, правительство пытается приблизить законодательство нашего государства в соответствии с юридическими нормами Европейского Союза.

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