Які ялинки купують кияни та скільки готові заплатити за новорічне дерево

Одна з точок продажу ялинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

Напередодні різдвяних та новорічних свят кияни активно купують ялинки. Перевагу надають живим деревам, зокрема, соснам. На одній з таких точок продажу в Києві ціни стартують від 500 гривень.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Ціни на новорічні ялинки в Києві

Так, журналісти Новини.LIVE натрапили на одну з точок продажу новорічних ялинок. За словами продавця, наразі відбувається активний продаж дерев. Люди надають перевагу, зокрема, соснам.

"У багатьох просто квартири маленькі, великі (ред. дерева) не хочуть брати", — пояснює продавець.

Що стосується вартості, то цьогоріч ціни стартують від 500 гривень. За ці гроші можна придбати невелику розміром ялинку, висота якої становить 1 метр. Велике новорічне дерево обійдеться у 900-1000 гривень.

Продаж "живих" ялинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

Продаж "живих" ялинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

Продаж "живих" ялинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, зимові свята — це період найбільшого обміну подарунками серед українців. Це створює відчуття казкової магії свята, однак водночас це може принести чимало клопоту через відсутність ідей подарунків, особливо коли йдеться про обмежений бюджет. Щоб складність вибору не зіпсувала свято, Новини.LIVE зробили підбірку вдалих подарунків на Новий рік.

Також журналісти Новини.LIVE дізналися ціни на одеських ялинкових базарах та поради, як зберегти святкове дерево.