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Какие елки покупают киевляне и сколько готовы заплатить за новогоднее дерево

18 декабря 2023 12:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Какие елки покупают киевляне и сколько готовы заплатить за новогоднее дерево
Одна из точек продажи елок в Киеве. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В канун рождественских и новогодних праздников киевляне активно покупают елки . Предпочтение отдают живым деревьям, в частности, соснам. На одной из таких точек продаж в Киеве цены стартуют от 500 гривен.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Так, журналисты Новини.LIVE наткнулись на одну из точек продаж новогодних елок. По словам продавца, сейчас происходит активная продажа деревьев. Люди предпочитают, в частности, сосны.

"У многих просто квартиры маленькие, большие (ред. деревья) не хотят брать", — объясняет продавец.

Что касается стоимости, то цены в этом году стартуют от 500 гривен. За эти деньги можно приобрести небольшую размером елку, высота которой составляет 1 метр. Большое новогоднее дерево обойдется в 900-1000 гривен.

Продажа елок.
Продажа "живых" елок в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Продажа елок.
Продажа "живых" елок в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Продажа елок.
Продажа "живых" елок в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, зимние праздники — это период наибольшего обмена подарками среди украинцев. Это создает ощущение сказочной магии праздника, однако это может принести немало хлопот из-за отсутствия идей подарков, особенно когда речь идет об ограниченном бюджете. Чтобы сложность выбора не испортила праздник, Новини.LIVE сделали подборку удачных подарков на Новый год.

Также журналисты Новини.LIVE узнали цены на одесских елочных базарах и советы по сохранению праздничного дерева.

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