Україна
Які очікування у киян від 2026 року — опитування

Які очікування у киян від 2026 року — опитування

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 11:21
Чи чекають кияни у 2026 році перемоги — опитування
Кияни Михайло і Тимур. Фото: Новини.LIVE

Кияни скаржаться, що 2025 рік був для них важкий, як ментально, так і матеріально. Вони вже звикли до нових реалій з графіками вимкнення світла, однак адаптуватись до постійних обстрілів — неможливо.

Журналісти Новини.LIVE дізнались, яких змін очікують містяни у наступному році. 

Які очікування у киян від наступного року?

Здебільшого мешканці столиці сподіваються, що у 2026 році нарешті настане довгоочікуваний мир Втім, вони не уточнюють деталі. За майже чотири роки від початку повномасштабного вторгнення прийшло усвідомлення, що планувати довше, ніж на тиждень, немає сенсу. 

  • "Є надія на мир, на покращення в країні. Я намагаюсь мислити позитивно".
  • "Нічого доброго нас не чекає".
  • "Очікування не надто великі. Хоча б пережити рік"
  • "Хотілося б більш спокійний рік. Більше миру, тепла, світла"
  • "Хочеться, щоб минулий рік був і загув, а майбутній став гарним і приніс нам перемогу. Бажаємо, щоб всі українці були щасливими". 
  • "Я очікую на перемогу, на покращення рівня життя і щоб Україна стала найгарнішою країною у світі".

Кияни асоціюють 2025 рік зі словом "важкий"

Ми запитали у містян, як би вони описали минулий рік трьома словами. Найбільш популярні відповіді — "важкий", "розчарування", "страшний", "надія", "сподівання".

Кияни розповідають, що цьогоріч вони зіштовхувались з багатьма проблеми. Деякі з них спричинені війною, інші — зростанням цін, інфляцією, сімейними труднощами та хворобами. 

Попри втому та розчарування у 2025, містяни сподіваються, що новий рік принесе в їхні домівки — тепло та безпеку.

Нагадаємо, ми розповідали, як працюватиме громадський транспорт на Новий рік. Раніше ми аналізували, як змінились ціни на продукти за рік.

Київ опитування проблеми війна Новий рік 2026
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
