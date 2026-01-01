Чи чекають кияни у 2026 році перемоги — опитування

Які очікування у киян від 2026 року — опитування
Кияни скаржаться, що 2025 рік був для них важкий, як ментально, так і матеріально. Вони вже звикли до нових реалій з графіками вимкнення світла, однак адаптуватись до постійних обстрілів — неможливо.
Журналісти Новини.LIVE дізнались, яких змін очікують містяни у наступному році.
Які очікування у киян від наступного року?
Здебільшого мешканці столиці сподіваються, що у 2026 році нарешті настане довгоочікуваний мир Втім, вони не уточнюють деталі. За майже чотири роки від початку повномасштабного вторгнення прийшло усвідомлення, що планувати довше, ніж на тиждень, немає сенсу.
- "Є надія на мир, на покращення в країні. Я намагаюсь мислити позитивно".
- "Нічого доброго нас не чекає".
- "Очікування не надто великі. Хоча б пережити рік"
- "Хотілося б більш спокійний рік. Більше миру, тепла, світла"
- "Хочеться, щоб минулий рік був і загув, а майбутній став гарним і приніс нам перемогу. Бажаємо, щоб всі українці були щасливими".
- "Я очікую на перемогу, на покращення рівня життя і щоб Україна стала найгарнішою країною у світі".
Кияни асоціюють 2025 рік зі словом "важкий"
Ми запитали у містян, як би вони описали минулий рік трьома словами. Найбільш популярні відповіді — "важкий", "розчарування", "страшний", "надія", "сподівання".
Кияни розповідають, що цьогоріч вони зіштовхувались з багатьма проблеми. Деякі з них спричинені війною, інші — зростанням цін, інфляцією, сімейними труднощами та хворобами.
Попри втому та розчарування у 2025, містяни сподіваються, що новий рік принесе в їхні домівки — тепло та безпеку.
