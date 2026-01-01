Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Какие ожидания у киевлян от 2026 года — опрос

Какие ожидания у киевлян от 2026 года — опрос

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 11:21
Ждут ли киевляне в 2026 году победы — опрос
Киевляне Михаил и Тимур. Фото: Новини.LIVE

Киевляне жалуются, что 2025 год был для них тяжелый, как ментально, так и материально. Они уже привыкли к новым реалиям с графиками отключения света, однако адаптироваться к постоянным обстрелам — невозможно.

Журналисты Новини.LIVE узнали, каких изменений ожидают горожане в следующем году.

Реклама
Читайте также:

Какие ожидания у киевлян от следующего года?

В основном жители столицы надеются, что в 2026 году наконец наступит долгожданный мир Впрочем, они не уточняют детали. За почти четыре года с начала полномасштабного вторжения пришло осознание, что планировать дольше, чем на неделю, нет смысла.

  • "Есть надежда на мир, на улучшение в стране. Я стараюсь мыслить позитивно".
  • "Ничего хорошего нас не ждет".
  • "Ожидания не слишком большие. Хотя бы пережить год".
  • "Хотелось бы более спокойный год. Больше мира, тепла, света".
  • "Хочется, чтобы прошлый год был и забылся, а будущий стал хорошим и принес нам победу. Желаем, чтобы все украинцы были счастливыми".
  • "Я ожидаю победы, улучшения уровня жизни и чтобы Украина стала самой красивой страной в мире".

Киевляне ассоциируют 2025 год со словом "тяжелый"

Мы спросили у горожан, как бы они описали прошлый год тремя словами. Наиболее популярные ответы — "тяжелый", "разочарование", "страшный", "надежда", "ожидание".

Киевляне рассказывают, что в этом году они сталкивались со многими проблемами. Некоторые из них вызваны войной, другие — ростом цен, инфляцией, семейными трудностями и болезнями.

Несмотря на усталость и разочарование в 2025, горожане надеются, что новый год принесет в их дома — тепло и безопасность.

Напомним, мы рассказывали, как будет работать общественный транспорт на Новый год. Ранее мы анализировали, как изменились цены на продукты за год.

Киев опрос проблемы Новый год 2026
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации