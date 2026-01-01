Ждут ли киевляне в 2026 году победы — опрос

Киевляне Михаил и Тимур. Фото: Новини.LIVE

Киевляне жалуются, что 2025 год был для них тяжелый, как ментально, так и материально. Они уже привыкли к новым реалиям с графиками отключения света, однако адаптироваться к постоянным обстрелам — невозможно.

Журналисты Новини.LIVE узнали, каких изменений ожидают горожане в следующем году.

Какие ожидания у киевлян от следующего года?

В основном жители столицы надеются, что в 2026 году наконец наступит долгожданный мир Впрочем, они не уточняют детали. За почти четыре года с начала полномасштабного вторжения пришло осознание, что планировать дольше, чем на неделю, нет смысла.

"Есть надежда на мир, на улучшение в стране. Я стараюсь мыслить позитивно".

"Ничего хорошего нас не ждет".

"Ожидания не слишком большие. Хотя бы пережить год".

"Хотелось бы более спокойный год. Больше мира, тепла, света".

"Хочется, чтобы прошлый год был и забылся, а будущий стал хорошим и принес нам победу. Желаем, чтобы все украинцы были счастливыми".

"Я ожидаю победы, улучшения уровня жизни и чтобы Украина стала самой красивой страной в мире".

Киевляне ассоциируют 2025 год со словом "тяжелый"

Мы спросили у горожан, как бы они описали прошлый год тремя словами. Наиболее популярные ответы — "тяжелый", "разочарование", "страшный", "надежда", "ожидание".

Киевляне рассказывают, что в этом году они сталкивались со многими проблемами. Некоторые из них вызваны войной, другие — ростом цен, инфляцией, семейными трудностями и болезнями.

Несмотря на усталость и разочарование в 2025, горожане надеются, что новый год принесет в их дома — тепло и безопасность.

