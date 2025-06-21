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Головна Київ Які продукти стали занадто дорогі для киян — думки містян

Які продукти стали занадто дорогі для киян — думки містян

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Дата публікації: 21 червня 2025 06:22
Кияни скаржаться на занадто дорогі продукти — опитування
Овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Кияни скаржаться на здорожчання овочів та молочних продуктів Протягом травня продукти здорожчали на понад 20%

Кияни помітили суттєве здорожчання продуктів харчування. Особливо помітні зміни, якщо порівняти ціновий діапазон з минулим роком. Містяни вважають занадто дорогими сезонні овочі та вершкове масло. 

Новини.LIVE дізнались думки киян. 

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Кияни скаржаться на здорожчання овочів та молочних продуктів

На думку містян, ціни практично на всі товари значно підвищились. Однак, серед продуктів харчування виділяють деякі категорії. Занадто дорогими називають — сезонні фрукти, овочі, вершкове масло, ковбаса та м'ясо.

 

Містяни вважають, що вартість продуктів у супермаркетах має регулювати держава. Особливо поки країна знаходиться у стані війни.

"Всі продукти дорогі. Без винятку. Я взагалі вважаю, що треба регулювати зараз ціни, тому що війна в країні. А не так, що в кожному супермаркеті — свавілля цінової політики", — переконана Віра.

Також кияни порівнюють київські ціни з європейськими. Вони вважають, що харчування у столиці вартує приблизно так само, як в Осло та Амстердамі.

"У нас ціни продукти такі ж як у найбагатших країнах, наприклад, Норвегії чи Голландії. Занадто дорогі овочі, фрукти. Я просто згадую, як у довоєнні часи сезонні продукти копійки коштували. Зараз вже починається сезон, але все одно помідори, огірки більше сотні гривень будуть вартувати", — каже киянка Катерина.

Киянка Катерина
Киянка Катерина. Фото: Новини.LIVE

Протягом травня продукти здорожчали на понад 20%

За даними Державної служби статистики України, у травні цього року їжа здорожчала на 22,1%. Серед рекордсменів — овочі:

  • капуста на 227,3% (53,5 грн/кг);
  • морква на 160,9% (43,3 грн/кг);
  • яблука на 127,1% (58 грн/кг).

Також зростання цін помітно і серед інших товарів. Яйця подорожчали на 89,9%, борошно — на 39,5%, а вершкове масло — на 34,3%.

Статистика цін на продукти 2025
Середня ціна на продукти у 2025 році. Фото: Державна служба статистики України

Нагадаємо, ми розповідали, де знайти найдешевші яйця. Також ми дізнались, скільки коштує молода картопля. Раніше на полицях супермаркетів з'явились абрикоси і здивували цінниками.

Київ продукти овочі ціни яйця статистика
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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