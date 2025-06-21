Кияни скаржаться на занадто дорогі продукти — опитування

Які продукти стали занадто дорогі для киян — думки містян
Кияни помітили суттєве здорожчання продуктів харчування. Особливо помітні зміни, якщо порівняти ціновий діапазон з минулим роком. Містяни вважають занадто дорогими сезонні овочі та вершкове масло.
Новини.LIVE дізнались думки киян.
Кияни скаржаться на здорожчання овочів та молочних продуктів
На думку містян, ціни практично на всі товари значно підвищились. Однак, серед продуктів харчування виділяють деякі категорії. Занадто дорогими називають — сезонні фрукти, овочі, вершкове масло, ковбаса та м'ясо.
Містяни вважають, що вартість продуктів у супермаркетах має регулювати держава. Особливо поки країна знаходиться у стані війни.
"Всі продукти дорогі. Без винятку. Я взагалі вважаю, що треба регулювати зараз ціни, тому що війна в країні. А не так, що в кожному супермаркеті — свавілля цінової політики", — переконана Віра.
Також кияни порівнюють київські ціни з європейськими. Вони вважають, що харчування у столиці вартує приблизно так само, як в Осло та Амстердамі.
"У нас ціни продукти такі ж як у найбагатших країнах, наприклад, Норвегії чи Голландії. Занадто дорогі овочі, фрукти. Я просто згадую, як у довоєнні часи сезонні продукти копійки коштували. Зараз вже починається сезон, але все одно помідори, огірки більше сотні гривень будуть вартувати", — каже киянка Катерина.
Протягом травня продукти здорожчали на понад 20%
За даними Державної служби статистики України, у травні цього року їжа здорожчала на 22,1%. Серед рекордсменів — овочі:
- капуста на 227,3% (53,5 грн/кг);
- морква на 160,9% (43,3 грн/кг);
- яблука на 127,1% (58 грн/кг).
Також зростання цін помітно і серед інших товарів. Яйця подорожчали на 89,9%, борошно — на 39,5%, а вершкове масло — на 34,3%.
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