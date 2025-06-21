Кияни скаржаться на занадто дорогі продукти — опитування

Овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кияни помітили суттєве здорожчання продуктів харчування. Особливо помітні зміни, якщо порівняти ціновий діапазон з минулим роком. Містяни вважають занадто дорогими сезонні овочі та вершкове масло.

Новини.LIVE дізнались думки киян.

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На думку містян, ціни практично на всі товари значно підвищились. Однак, серед продуктів харчування виділяють деякі категорії. Занадто дорогими називають — сезонні фрукти, овочі, вершкове масло, ковбаса та м'ясо.

Містяни вважають, що вартість продуктів у супермаркетах має регулювати держава. Особливо поки країна знаходиться у стані війни.

"Всі продукти дорогі. Без винятку. Я взагалі вважаю, що треба регулювати зараз ціни, тому що війна в країні. А не так, що в кожному супермаркеті — свавілля цінової політики", — переконана Віра.

Також кияни порівнюють київські ціни з європейськими. Вони вважають, що харчування у столиці вартує приблизно так само, як в Осло та Амстердамі.

"У нас ціни продукти такі ж як у найбагатших країнах, наприклад, Норвегії чи Голландії. Занадто дорогі овочі, фрукти. Я просто згадую, як у довоєнні часи сезонні продукти копійки коштували. Зараз вже починається сезон, але все одно помідори, огірки більше сотні гривень будуть вартувати", — каже киянка Катерина.

Киянка Катерина. Фото: Новини.LIVE

Протягом травня продукти здорожчали на понад 20%

За даними Державної служби статистики України, у травні цього року їжа здорожчала на 22,1%. Серед рекордсменів — овочі:

капуста на 227,3% (53,5 грн/кг);

морква на 160,9% (43,3 грн/кг);

яблука на 127,1% (58 грн/кг).

Також зростання цін помітно і серед інших товарів. Яйця подорожчали на 89,9%, борошно — на 39,5%, а вершкове масло — на 34,3%.

Середня ціна на продукти у 2025 році. Фото: Державна служба статистики України

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