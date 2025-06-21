Киевляне жалуются на слишком дорогие продукты — опрос

Овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Киевляне заметили существенное подорожание продуктов питания. Особенно заметны изменения, если сравнить ценовой диапазон с прошлым годом. Горожане считают слишком дорогими сезонные овощи и сливочное масло.

Новини.LIVE узнали мнения киевлян.

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По мнению горожан, цены практически на все товары значительно повысились. Однако, среди продуктов питания выделяют некоторые категории. Слишком дорогими называют — сезонные фрукты, овощи, сливочное масло, колбаса и мясо.

Горожане считают, что стоимость продуктов в супермаркетах должно регулировать государство. Особенно пока страна находится в состоянии войны.

"Все продукты дорогие. Без исключения. Я вообще считаю, что надо регулировать сейчас цены, потому что война в стране. А не так, что в каждом супермаркете — произвол ценовой политики", — убеждена Вера.

Также киевляне сравнивают киевские цены с европейскими. Они считают, что питание в столице стоит примерно так же, как в Осло и Амстердаме.

"У нас цены на продукты такие же как в самых богатых странах, например, Норвегии или Голландии. Слишком дорогие овощи, фрукты. Я просто вспоминаю, как в довоенные времена сезонные продукты копейки стоили. Сейчас уже начинается сезон, но все равно помидоры, огурцы больше сотни гривен будут стоить", — говорит киевлянка Екатерина.

Киевлянка Екатерина Фото: Новини.LIVE

В течение мая продукты подорожали более чем на 20%

По данным Государственной службы статистики Украины, в мае этого года еда подорожала на 22,1%. Среди рекордсменов — овощи:

капуста на 227,3% (53,5 грн/кг);

морковь на 160,9% (43,3 грн/кг);

яблоки на 127,1% (58 грн/кг).

Также рост цен заметен и среди других товаров. Яйца подорожали на 89,9%, мука — на 39,5%, а сливочное масло — на 34,3%.

Средняя цена на продукты в 2025 году. Фото: Государственная служба статистики Украины

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