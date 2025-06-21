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Главная Киев Какие продукты стали слишком дорогие для киевлян — мнения горожан

Какие продукты стали слишком дорогие для киевлян — мнения горожан

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Дата публикации 21 июня 2025 06:22
Киевляне жалуются на слишком дорогие продукты — опрос
Овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Киевляне жалуются на подорожание овощей и молочных продуктов В течение мая продукты подорожали более чем на 20%

Киевляне заметили существенное подорожание продуктов питания. Особенно заметны изменения, если сравнить ценовой диапазон с прошлым годом. Горожане считают слишком дорогими сезонные овощи и сливочное масло.

Новини.LIVE узнали мнения киевлян.

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Киевляне жалуются на подорожание овощей и молочных продуктов

По мнению горожан, цены практически на все товары значительно повысились. Однако, среди продуктов питания выделяют некоторые категории. Слишком дорогими называют — сезонные фрукты, овощи, сливочное масло, колбаса и мясо.

 

Горожане считают, что стоимость продуктов в супермаркетах должно регулировать государство. Особенно пока страна находится в состоянии войны.

"Все продукты дорогие. Без исключения. Я вообще считаю, что надо регулировать сейчас цены, потому что война в стране. А не так, что в каждом супермаркете  произвол ценовой политики", — убеждена Вера.

Также киевляне сравнивают киевские цены с европейскими. Они считают, что питание в столице стоит примерно так же, как в Осло и Амстердаме.

"У нас цены на продукты такие же как в самых богатых странах, например, Норвегии или Голландии. Слишком дорогие овощи, фрукты. Я просто вспоминаю, как в довоенные времена сезонные продукты копейки стоили. Сейчас уже начинается сезон, но все равно помидоры, огурцы больше сотни гривен будут стоить", — говорит киевлянка Екатерина.

Киянка Катерина
Киевлянка Екатерина Фото: Новини.LIVE

В течение мая продукты подорожали более чем на 20%

По данным Государственной службы статистики Украины, в мае этого года еда подорожала на 22,1%. Среди рекордсменов — овощи:

  • капуста на 227,3% (53,5 грн/кг);
  • морковь на 160,9% (43,3 грн/кг);
  • яблоки на 127,1% (58 грн/кг).

Также рост цен заметен и среди других товаров. Яйца подорожали на 89,9%, мука — на 39,5%, а сливочное масло — на 34,3%.

Статистика цін на продукти 2025
Средняя цена на продукты в 2025 году. Фото: Государственная служба статистики Украины

Напомним, мы рассказывали, где найти самые дешевые яйца. Также мы узнали, сколько стоит молодой картофель. Ранее на полках супермаркетов появились абрикосы и удивили ценниками.

Киев продукты овощи цены яйца статистика
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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