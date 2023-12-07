Який рівень освіти у Києві та Україні — рейтинг найсильніших закладів
Згідно з результатами світового дослідження PISA-2022 та Національного мультипредметного тесту-2023, рівень освіти дітей з великих міст України практично не змінився під час війни. Водночас, ситуація у селах критична і бажає кращого.
Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на дані порталу Osvita.ua.
Найсильніші за рівнем освіти заклади Києва
Відтак, за результатами мультипредметного тесту НМТ, до списку потрапили 10 навчальних закладів:
- ТОВ "Приватний заклад освіти ліцей "Школа Базис".
- Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну.
- ТОВ "Центр освіти "Оптіма"".
- Ліцей "Престиж".
- Ліцей "Інтелект".
- Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Шевченка.
- Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".
- Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну.
- ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів".
- Русанівський ліцей.
Рівень освіти в Україні — результати PISA
Що стосується результатів дослідження PISA, Україна — єдина країна, яка в умовах повномасштабної війни взяла участь у вимірюванні якості освіти, ба більше, змогла якісно організувати цей процес.
Водночас, з поганого те, що значно поглибився розрив між дітьми з міст і сіл. До прикладу, якщо раніше ця цифра дорівнювала 2,5 року, то наразі діти з сіл відстають недостатніми знаннями з математики на 4-5 років, з читання — на 5.
Нагадаємо, через повномасштабне російське вторгнення понад 4 мільйони дітей покинули Україну. Вони змушені навчатися в іноземних школах, через що можуть "відставати" від своїх однокласників.
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