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Який рівень освіти у Києві та Україні — рейтинг найсильніших закладів

7 грудня 2023 18:49
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Козюк Тетяна
редактор
Який рівень освіти у Києві та Україні — рейтинг найсильніших закладів
Школярі у класі. Фото ілюстративне: depositphotos
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Згідно з результатами світового дослідження PISA-2022 та Національного мультипредметного тесту-2023, рівень освіти дітей з великих міст України практично не змінився під час війни. Водночас, ситуація у селах критична і бажає кращого. 

Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на дані порталу Osvita.ua.

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Відтак, за результатами мультипредметного тесту НМТ, до списку потрапили 10 навчальних закладів:

  • ТОВ "Приватний заклад освіти ліцей "Школа Базис".
  • Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну.
  • ТОВ "Центр освіти "Оптіма"".
  • Ліцей "Престиж".
  • Ліцей "Інтелект".
  • Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Шевченка.
  • Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".
  • Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну.
  • ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів".
  • Русанівський ліцей.

Рівень освіти в Україні — результати PISA

Що стосується результатів дослідження PISA, Україна — єдина країна, яка в умовах повномасштабної війни взяла участь у вимірюванні якості освіти, ба більше, змогла якісно організувати цей процес. 

 Водночас, з поганого те, що значно поглибився розрив між дітьми з міст і сіл. До прикладу, якщо раніше ця цифра дорівнювала 2,5 року, то наразі діти з сіл відстають недостатніми знаннями з математики на 4-5 років, з читання — на 5. 

Нагадаємо, через повномасштабне російське вторгнення понад 4 мільйони дітей покинули Україну. Вони змушені навчатися в іноземних школах, через що можуть "відставати" від своїх однокласників.

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