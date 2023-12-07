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Какой уровень образования в Киеве и Украине — рейтинг сильнейших заведений

7 декабря 2023 18:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Какой уровень образования в Киеве и Украине — рейтинг сильнейших заведений
Школьники в классе. Фото иллюстративное: depositphotos
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Согласно результатам мирового исследования PISA-2022 и Национального мультипредметного теста-2023, уровень образования детей из крупных городов Украины практически не изменился во время войны. В то же время ситуация в селах критическая и желает лучшего.

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на данные портала Osvita.ua.

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Следовательно, по результатам мультипредметного теста НМТ, в список попали 10 учебных заведений:

  • ООО "Частное учебное заведение лицей "Школа Базис".
  • Естественно-научный лицей №145 Печерского р-на.
  • ООО "Центр образования "Оптима"".
  • Лицей "Престиж".
  • Лицей "Интеллект".
  • Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Шевченко.
  • Политехнический лицей Национального технического университета "Киевский политехнический институт".
  • Технический лицей Национального технического университета "Киевский политехнический институт" Соломенского р-на.
  • ООО "Новопечерская школа-лицей I-III уровней".
  • Русановский лицей.

Уровень образования в Украине — результаты PISA

Что касается результатов исследования PISA, Украина — единственная страна, которая в условиях полномасштабной войны приняла участие в измерении качества образования, более того, смогла качественно организовать этот процесс.

В то же время, из плохого то, что значительно углубился разрыв между детьми из городов и сел. К примеру, если раньше эта цифра равнялась 2,5 года, то дети из сел отстают недостаточными знаниями по математике на 4-5 лет, по чтению — на 5.

Напомним, из-за полномасштабного российского вторжения более 4 миллионов детей покинули Украину. Они вынуждены учиться в иностранных школах, из-за чего могут "отставать" от своих одноклассников.

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