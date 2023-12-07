Какой уровень образования в Киеве и Украине — рейтинг сильнейших заведений
Согласно результатам мирового исследования PISA-2022 и Национального мультипредметного теста-2023, уровень образования детей из крупных городов Украины практически не изменился во время войны. В то же время ситуация в селах критическая и желает лучшего.
Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на данные портала Osvita.ua.
Самые сильные по уровню образования заведения Киева
Следовательно, по результатам мультипредметного теста НМТ, в список попали 10 учебных заведений:
- ООО "Частное учебное заведение лицей "Школа Базис".
- Естественно-научный лицей №145 Печерского р-на.
- ООО "Центр образования "Оптима"".
- Лицей "Престиж".
- Лицей "Интеллект".
- Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Шевченко.
- Политехнический лицей Национального технического университета "Киевский политехнический институт".
- Технический лицей Национального технического университета "Киевский политехнический институт" Соломенского р-на.
- ООО "Новопечерская школа-лицей I-III уровней".
- Русановский лицей.
Уровень образования в Украине — результаты PISA
Что касается результатов исследования PISA, Украина — единственная страна, которая в условиях полномасштабной войны приняла участие в измерении качества образования, более того, смогла качественно организовать этот процесс.
В то же время, из плохого то, что значительно углубился разрыв между детьми из городов и сел. К примеру, если раньше эта цифра равнялась 2,5 года, то дети из сел отстают недостаточными знаниями по математике на 4-5 лет, по чтению — на 5.
Напомним, из-за полномасштабного российского вторжения более 4 миллионов детей покинули Украину. Они вынуждены учиться в иностранных школах, из-за чего могут "отставать" от своих одноклассников.
Читайте Новини.LIVE!