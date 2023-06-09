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Якість води після Каховської трагедії: хімік пояснив, чи безпечно купатися у водоймах Києва

9 червня 2023 15:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Якість води у Києві: чи безпечно купатися у Дніпрі
Пляжний сезон в Ірпені на Київщині. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Після трагедії на Каховській ГЕС низка регіонів стикнулися з проблемами. На Дніпропетровщині на березі річки дохне риба, а в Одесі до берега моря прибиває побутове сміття. Всюди, де у водойми потрапила вода з зони ризику, заборонено купатися.

Чи є небезпека у водоймах Києва після розливу Дніпра на Херсонщині, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів хімік-токсиколог Володимир Саркісян. 

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Хімік-токсиколог Володимир Саркісян. Фото: Facebook

"У Києві, наскільки я розумію, жодних проблем немає. Бо катастрофа сталася нижче за течією. Все, що вище, не потрапляє до зони ризику. А щодо басейну Дніпра нижче греблі, то я не знаю, хто взагалі у здоровому глузді зараз спробує приймати якісь морські ванни", — сказав експерт. 

Він додав, що за відсутності питної води людям у постраждалих населених пунктах варто все ж уникати споживання води з Дніпра, навіть після фільтрації. Нею не радять обробляти рани або  купатися.

Раніше ми писали, що порушення всіх водних комунікацій призведе до розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, також розкладатимуться у воді, створюючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.

У Дніпропетровській області внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС  почався масовий мор риби. Сотні тон риби залишилося на водоймах. 

Фахівці попереджають, що така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни.

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