Качество воды в Киеве: безопасно ли купаться в Днепре

Пляжный сезон в Ирпене Киевской области. Фото: Новини.LIVE

После трагедии на Каховской ГЭС ряд регионов столкнулись с проблемами. В Днепропетровской области на берегу реки дохнет рыба, а в Одессе к берегу моря прибивает бытовой мусор. Везде, где в водоем попала вода из зоны риска, запрещено купаться.

Опасны ли водоемы Киева после разлива Днепра в Херсонской области, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал химик-токсиколог Владимир Саркисян.

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Химик-токсиколог Владимир Саркисян. Фото: Facebook

"В Киеве, насколько я понимаю, никаких проблем нет, потому что катастрофа произошла ниже течения. Все, что выше, не попадает в зону риска. А бассейн Днепра ниже плотины, так я не знаю, кто вообще в здравом уме сейчас попытается принимать какие-то морские ванны", — сказал эксперт.

Он добавил, что при отсутствии питьевой воды людям в пострадавших населенных пунктах следует все же избегать потребления воды из Днепра, даже после фильтрации. Ею не рекомендуют обрабатывать раны либо купаться.

Ранее мы писали, что нарушение всех водных коммуникаций приведет к размножению инфекций и микробов. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, также будут разлагаться в воде, создавая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.

В Днепропетровской области в результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС начался массовый мор рыбы. Сотни тонн рыб остались в водоемах.

Специалисты предупреждают, что такая же ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах страны.