Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Качество воды после Каховской трагедии: химик объяснил, безопасно ли купаться в водоемах Киева arrow

Качество воды после Каховской трагедии: химик объяснил, безопасно ли купаться в водоемах Киева

9 июня 2023 15:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Качество воды в Киеве: безопасно ли купаться в Днепре
Пляжный сезон в Ирпене Киевской области. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

После трагедии на Каховской ГЭС ряд регионов столкнулись с проблемами. В Днепропетровской области на берегу реки дохнет рыба, а в Одессе к берегу моря прибивает бытовой мусор. Везде, где в водоем попала вода из зоны риска, запрещено купаться.

Опасны ли водоемы Киева после разлива Днепра в Херсонской области, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал химик-токсиколог Владимир Саркисян.

Читайте также:
Химик
Химик-токсиколог Владимир Саркисян. Фото: Facebook

"В Киеве, насколько я понимаю, никаких проблем нет, потому что катастрофа произошла ниже течения. Все, что выше, не попадает в зону риска. А бассейн Днепра ниже плотины, так я не знаю, кто вообще в здравом уме сейчас попытается принимать какие-то морские ванны", — сказал эксперт.

Он добавил, что при отсутствии питьевой воды людям в пострадавших населенных пунктах следует все же избегать потребления воды из Днепра, даже после фильтрации. Ею не рекомендуют обрабатывать раны либо купаться.

Ранее мы писали, что нарушение всех водных коммуникаций приведет к размножению инфекций и микробов. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, также будут разлагаться в воде, создавая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.

В Днепропетровской области в результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС начался массовый мор рыбы. Сотни тонн рыб остались в водоемах.

Специалисты предупреждают, что такая же ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас