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Якість води в Києві: чи виявили холерну паличку

26 червня 2023 16:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Якість води в Києві: чи виявили холерну паличку
Чи виявили холеру у водоймах Києва. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві якість водопровідної труби відповідає санітарним нормам. Холерну паличку не виявлено.

Про це повідомляє КМДА.

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Якість води в Києві

У Київводоканалі спростували інформацію про спалах холери у столиці через холерну паличку у воді. У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними нормами безпечності. Відхилень від чинного ДСанПіН наразі немає, вода безпечна за епідемічними показниками та не шкодить здоров’ю людини", — зазначили у Київводоканалі.

 

Стан якості води в Києві. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що МОЗ прокоментували повідомлення, які поширюються в соцмережах стосовно епідемії холери. Проте важливо слідкувати за інформацією з офіційних джерел та не піддаватися паніці.

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