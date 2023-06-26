Якість води в Києві: чи виявили холерну паличку
У Києві якість водопровідної труби відповідає санітарним нормам. Холерну паличку не виявлено.
Про це повідомляє КМДА.
Якість води в Києві
У Київводоканалі спростували інформацію про спалах холери у столиці через холерну паличку у воді. У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.
"Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними нормами безпечності. Відхилень від чинного ДСанПіН наразі немає, вода безпечна за епідемічними показниками та не шкодить здоров’ю людини", — зазначили у Київводоканалі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що МОЗ прокоментували повідомлення, які поширюються в соцмережах стосовно епідемії холери. Проте важливо слідкувати за інформацією з офіційних джерел та не піддаватися паніці.