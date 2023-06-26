Якість води в Києві: чи виявили холерну паличку

Чи виявили холеру у водоймах Києва. Фото: google.com

У Києві якість водопровідної труби відповідає санітарним нормам. Холерну паличку не виявлено.

Про це повідомляє КМДА.

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У Київводоканалі спростували інформацію про спалах холери у столиці через холерну паличку у воді. У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними нормами безпечності. Відхилень від чинного ДСанПіН наразі немає, вода безпечна за епідемічними показниками та не шкодить здоров’ю людини", — зазначили у Київводоканалі.

Стан якості води в Києві. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що МОЗ прокоментували повідомлення, які поширюються в соцмережах стосовно епідемії холери. Проте важливо слідкувати за інформацією з офіційних джерел та не піддаватися паніці.