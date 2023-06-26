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Качество воды в Киеве: есть ли холерная палочка

26 июня 2023 16:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Качество воды в Киеве: есть ли холерная палочка
Обнаружили ли холеру в водоемах Киева. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве качество водопроводной трубы соответствует санитарным нормам. Холерная палочка не обнаружена.

Об этом сообщает КГГА.

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Качество воды в Киеве

В Киевводоканале опровергли информацию о вспышке холеры в столице из-за холерной палочки в воде. В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

"Качество питьевой воды контролируется показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими нормами безопасности. Отклонений от действующего ДСанПиН пока нет, вода безопасна по эпидемическим показателям и не вредит здоровью человека", — отметили в Киевводоканале.

 

Состояние качества воды в Киеве. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав прокомментировал сообщения, которые распространяются в соцсетях относительно эпидемии холеры . Однако важно следить за информацией из официальных источников и не поддаваться панике.

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