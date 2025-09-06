Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Якою буде погода на Київщині у неділю — прогноз синоптиків

Якою буде погода на Київщині у неділю — прогноз синоптиків

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 18:41
Чого чекати від погоди у Києві — деталі на завтра
Погода у Києві. Фото ілюстративне: Time Out

У неділю, 7 вересня на Київщині прогнозується мінлива хмарність і відсутність опадів. Температура вдень коливатиметься в межах 21-26 °C, у столиці буде трохи прохолодніше.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у суботу, 6 вересня.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди для Києва та області

Синоптики повідомляють, що протягом доби 7 вересня на Київщині буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 3–8 м/с.

Якою буде погода на Київщині у неділю — прогноз синоптиків - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

У нічні години температура по області становитиме 11-16 °C, у Києві — 12-14 °C. Вдень повітря прогріється до +21-26 °C по області та до 22-24 °C у столиці. Погодні умови залишатимуться сприятливими для прогулянок і роботи на відкритому повітрі.

Нагадаємо, що завтра, 7 вересня, в Одесі прогнозується ясна та суха погода. Уночі очікується прохолода, зранку буде свіже, а вдень температура місцями сягатиме +30 °C, опадів не передбачається.

Раніше ми також інформували, що 7 вересня на Харківщині прогнозується суха та тепла погода. Денна температура підніметься до +28 °C, нічна — у межах 10-15 °C.

погода Київ Київська область вересень прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації