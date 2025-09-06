Чого чекати від погоди у Києві — деталі на завтра

Погода у Києві. Фото ілюстративне: Time Out

У неділю, 7 вересня на Київщині прогнозується мінлива хмарність і відсутність опадів. Температура вдень коливатиметься в межах 21-26 °C, у столиці буде трохи прохолодніше.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у суботу, 6 вересня.

Прогноз погоди для Києва та області

Синоптики повідомляють, що протягом доби 7 вересня на Київщині буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 3–8 м/с.

Допис Укргідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

У нічні години температура по області становитиме 11-16 °C, у Києві — 12-14 °C. Вдень повітря прогріється до +21-26 °C по області та до 22-24 °C у столиці. Погодні умови залишатимуться сприятливими для прогулянок і роботи на відкритому повітрі.

