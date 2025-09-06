Чего ждать от погоды в Киеве - детали на завтра

Погода в Киеве. Фото иллюстративное: Time Out

В воскресенье, 7 сентября на Киевщине прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Температура днем будет колебаться в пределах 21-26 °C, в столице будет немного прохладнее.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в субботу, 6 сентября.

Прогноз погоды для Киева и области

Синоптики сообщают, что в течение суток 7 сентября на Киевщине будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 3-8 м/с.

Сообщение Укргидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

В ночные часы температура по области составит 11-16 °C, в Киеве - 12-14 °C. Днем воздух прогреется до +21-26 °C по области и до 22-24 °C в столице. Погодные условия будут оставаться благоприятными для прогулок и работы на открытом воздухе.

Напомним, что завтра, 7 сентября, в Одессе прогнозируется ясная и сухая погода. Ночью ожидается прохлада, утром будет свежо, а днем температура местами будет достигать +30 °C, осадков не предвидится.

Ранее мы также информировали, что 7 сентября на Харьковщине прогнозируется сухая и теплая погода. Дневная температура поднимется до +28 °C, ночная - в пределах 10-15 °C.