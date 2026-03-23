Якщо не хочеш обирати: новий бакалаврат Liberal Arts & Sciences у Могилянці

Дата публікації: 23 березня 2026 07:06
Києво-Могилянська академія. Фото: Олег Переверзєв/"ТиКиїв"

У НаУКМА стартує бакалаврська програма Могилянський Тривіум: Liberal Arts & Sciences. Це міждисциплінарна програма, яка поєднує гуманітарні, соціально-економічні та природничо-технічні науки.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась з керівником Центру Liberal Arts and Sciences НаУКМА Михайлом Винницьким та дізналась, чому це ідеальний варіант для українських студентів. 

У Києво-Могилянській академії з вересня стартує нова бакалавраська програма. Її мета — дати можливість студентам зрозуміти, який професійний напрямок цікавить найбільше. Студенти навчаються мислити широко, працювати зі складними викликами та свідомо будувати власну освітню траєкторію.

"Одна з найважливіших стресових моментів, які є у вступників, це є те, що їх ніби змушують обрати спеціальність відразу на вступі. Вони пишуть НМТ і тоді далі мають вибирати програму за спеціальністю. Програма тривіума повертає нас до первинних ідей, які були в академії. Йдеться про лідерство, ерудицію і допитливість. Програма включає гуманітарний напрямок, певні елементи соціально-економічних, природничо-математичних і комп'ютерних наук. Формується радше особистість, ніж спеціаліст", — розповідає керівник Центру Liberal Arts and Sciences НаУКМА Михайло Винницький.

Керівник Центру Liberal Arts and Sciences НаУКМА Михайло Винницький. Фото: Новини.LIVE

"Могилянський тривіум" — це можливість обирати курси відповідно до своїх інтересів, працювати у командах, отримувати наставництво від експертів, а також розвивати навички критичного мислення, аналізу та творчого розв’язання проблем. 

"Програма дуже вимоглива. У перший рік ми занурюємося в міждисциплінарне середовище, різні предмети з різних галузей, а опісля студент обирає профіль. Дуже важливо: профіль, а не спеціальність. Протягом другого, третього і четвертого років ми звужуємо зацікавлення до конкретного проєкту. Паралельно також створюємо проєкти з бізнесом, менторством, громадськими організаціями, політиками і знаходимо нішу, в якій ми хочемо розвиватися", — пояснює Михайло Винницький.

Liberal Arts and Sciences — випробувана десятиліттями модель, яка вже давно формує лідерів у США та Європі і вперше в такому форматі з’являється в Україні саме в НаУКМА.

Програму створено в межах міжнародного проєкту ЄС Erasmus+ LibArt_UA у партнерстві з провідними європейськими університетами. Києво-Могилянська академія виступає координатором, відповідальним за впровадження та розвиток освітніх програм Liberal Arts and Sciences в Україні.

Анна Сірик
