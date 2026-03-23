Чтоб не выбирать: новый бакалавриат Liberal Arts & Sciences в Могилянке

Дата публикации 23 марта 2026 07:06
Если не хочешь выбирать: новый бакалавриат Liberal Arts &amp; Sciences в Могилянке
Киево-Могилянская академия. Фото: Олег Переверзев / "ТиКиїв"

В НаУКМА стартует бакалаврская программа Могилянский Тривиум: Liberal Arts & Sciences. Это междисциплинарная программа, которая сочетает гуманитарные, социально-экономические и естественно-технические науки.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с руководителем Центра Liberal Arts and Sciences НаУКМА Михаилом Винницким и узнала, почему это идеальный вариант для украинских студентов.

Liberal Arts & Sciences — бакалавриат для тех, кто не выбрал профессию

В Киево-Могилянской академии с сентября стартует новая бакалаврская программа. Ее цель — дать возможность студентам понять, какое профессиональное направление интересует больше всего. Студенты будут учиться мыслить широко, работать со сложными вызовами и сознательно строить собственную образовательную траекторию.

"Одна из важнейших стрессовых моментов, которые есть у поступающих, это то, что их будто заставляют выбрать специальность сразу при поступлении. Они пишут НМТ и тогда дальше должны выбирать программу по специальности. Программа тривиума возвращает нас к первичным идеям, которые были в академии. Речь идет о лидерстве, эрудиции и любознательности. Программа включает гуманитарное направление, определенные элементы социально-экономических, естественно-математических и компьютерных наук. Формируется скорее личность, чем специалист", — рассказывает руководитель Центра Liberal Arts and Sciences НаУКМА Михаил Винницкий.

керівник Центру Liberal Arts and Sciences НаУКМА Михайло Винницький
Руководитель Центра Liberal Arts and Sciences НаУКМА Михаил Винницкий. Фото: Новини.LIVE

"Могилянский тривиум" — это возможность выбирать курсы в соответствии со своими интересами, работать в командах, получать наставничество от экспертов, а также развивать навыки критического мышления, анализа и творческого решения проблем.

"Программа очень требовательна. В первый год мы погружаемся в междисциплинарную среду, различные предметы из разных отраслей, а после студент выбирает профиль. Очень важно: профиль, а не специальность. В течение второго, третьего и четвертого года мы сужаем интерес к конкретному проекту. Параллельно также создаем проекты с бизнесом, менторством, общественными организациями, политиками и находим нишу, в которой мы хотим развиваться", — объясняет Михаил Винницкий.

Liberal Arts and Sciences — испытанная десятилетиями модель, которая уже давно формирует лидеров в США и Европе и впервые в таком формате появляется в Украине именно в НаУКМА.

Программа создана в рамках международного проекта ЕС Erasmus+ LibArt_UA в партнерстве с ведущими европейскими университетами. Киево-Могилянская академия выступает координатором, ответственным за внедрение и развитие образовательных программ Liberal Arts and Sciences в Украине.

Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
