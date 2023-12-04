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Яку частку доходу жителів Києва "з'їдає" оренда квартири — дослідження

4 грудня 2023 15:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Яку частку доходу жителів Києва "з'їдає" оренда квартири — дослідження
Багатоквартирний будинок у Києві. Фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Київ є одним з міст з найдорожчою вартістю оренди житла. Близько 78% середніх заробітних плат киян займає винайм квартири.

Про це повідомляється у дослідженні доступності оренди Work.ua та DIM.RIA.

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Київські ціни на оренду житла є одними з найвищих в Україні

У Києві співвідношення вартості оренди житла до рівня середньої зарплати є одним з найвищих в Україні. Близько 78% середньої зарплати потрібно витратити жителю столиці, щоб орендувати квартиру. Вищий показник є лише у Львові. Там він становить 80%.

"За середньої рентної ставки у 15,5 тис. грн винаймати квартиру продавцям-консультантам, комплектувальникам-вантажникам чи касирам буде вкрай складно, оскільки для них сума ренти складе майже 100% від зарплатні", — йдеться у дослідженні.

Зазначається, що винайм житла стане найменше проблематичним для менеджерів з продажу та менеджерам з роботи з клієнтами. Співвідношення ціни до зарплатні працівника складає 50-60%.

Співвідношення цін на оренду та зарплат у Києві
Співвідношення цін на оренду та зарплат у Києві. Фото: Work.ua

Показники співвідношення цін на оренду до зарплат у інших містах

Найвищий показник у Львові. Там він становить 80%. Однак сама оренда житла там дешевша, ніж у Києві. Середня вартість житла складає 14,7 тис. грн. Значно нижчі показники у прифронтових містах. За даними дослідження, найнижчий показник у 21% у місті Херсоні. А у Харкові він становить 34%. 

Нагадаємо, у Києві за останні шість місяців 2023 року суттєво зросла оренда житла. У середньому ціни на квартири підскочили майже на 50%. Середня вартість оренди квартир у столиці за пів року значно підвищилась — з 11 до 17 тис. гривень.

Додамо, 2-кімнатна квартира оренди потягне близько 17,2 тис. грн, тоді як 3-кімнатна — від 28 тис. грн. Люди шукають переважно квартири з великою вітальнею та спальнею.

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