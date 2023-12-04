Какую долю дохода жителей Киева "съедает" аренда квартиры — исследование

Многоквартирный дом в Киеве. Фото: google.com

Киев является одним из городов с самой дорогой стоимостью аренды жилья. Около 78% средних заработных плат киевлян занимает аренда квартиры.

Об этом сообщается в исследовании доступности аренды Work.ua и DIM.RIA.

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В Киеве соотношение стоимости аренды жилья к уровню средней зарплаты является одним из самых высоких в Украине. Около 78% средней зарплаты нужно потратить жителю столицы, чтобы арендовать квартиру. Высший показатель есть только во Львове. Там он составляет 80%.

"При средней рентной ставке в 15,5 тыс. грн снимать квартиру продавцам-консультантам, комплектующим-грузчикам или кассирам будет крайне сложно, поскольку для них сумма ренты составит почти 100% от зарплаты", — говорится в исследовании.

Отмечается, что аренда жилья станет менее проблематичной для менеджеров по продажам и менеджерам по работе с клиентами. Соотношение цены к зарплате работника составляет 50-60%.

Соотношение цен на аренду и зарплаты в Киеве. Фото: Work.ua

Показатели соотношения цен на аренду к зарплатам в других городах

Самый высокий показатель во Львове. Там он составляет 80%. Однако сама аренда жилья там дешевле, чем в Киеве. Средняя стоимость жилья составляет 14,7 тысячи гривен. Значительно более низкие показатели в прифронтовых городах. По данным исследования, самый низкий показатель в 21% в городе Херсоне. А в Харькове он составляет 34%.

Напомним, в Киеве за последние шесть месяцев 2023 существенно возросла аренда жилья. В среднем цены на квартиры подскочили почти на 50%. Средняя стоимость аренды квартир в столице за полгода значительно повысилась с 11 до 17 тыс. гривен.

Добавим, 2-комнатная квартира аренды потянет около 17,2 тыс. грн, тогда как 3-комнатная — от 28 тыс. грн. Люди ищут преимущественно квартиры с большой гостиной и спальней.