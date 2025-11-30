Щорічний ярмарок Charity Fair збирав допомогу для постраждалих від війни — на що підуть зібрані гроші

Учасники благодійного різдвяного ярмарку Charity Fair 2025. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

У Києві відбувся щорічний благодійний різдвяний ярмарок Charity Fair 2025. Захід, організований Асоціацією подружжів українських дипломатів за підтримки Міністерства закордонних справ України, зібрав представників дипломатичних місій із 29 країн світу.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Мета — допомога постраждалим від війни

До благодійного ярмарку, окрім іноземних дипломатів, долучилися українські митці, майстри традиційних ремесел, дизайнери та громадські організації.

Ярмарок особисто відвідав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із дружиною Тетяною Сибігою, яка є співзасновницею Асоціації "Подружжя українських дипломатів".

Голова МЗС Андрій Сибіга та його дружина Тетяна, співзасновниця Асоціації "Подружжя українських дипломатів". Фото: Кадр з відео

Усі кошти, зібрані під час заходу, будуть спрямовані на підтримку та благодійність у кількох ключових напрямках:

закупівля хімічних грілок для військовослужбовців;

підтримка внутрішньо переміщених дітей;

допомога дітям та людям з інвалідністю;

підтримка літніх людей;

допомога притулкам для тварин.

Гості ярмарку, який відбувся у павільйоні №4 на ВДНГ, мали можливість придбати подарунки до свят або створити їх разом із дітьми на тематичних майстер-класах. Вхід був безоплатним для військових, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та дітей до 16 років.

