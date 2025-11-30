Видео
Ярмарка Charity Fair 2025 в Киеве — на что собрали средства

Ярмарка Charity Fair 2025 в Киеве — на что собрали средства

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 01:14
Ежегодная ярмарка Charity Fair собирала помощь для пострадавших от войны — на что пойдут собранные деньги
Участники благотворительной рождественской ярмарки Charity Fair 2025. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

В Киеве состоялась ежегодная благотворительная рождественская ярмарка Charity Fair 2025. Мероприятие, организованное Ассоциацией супругов украинских дипломатов при поддержке Министерства иностранных дел Украины, собрало представителей дипломатических миссий из 29 стран мира.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Цель — помощь пострадавшим от войны

К благотворительной ярмарке, кроме иностранных дипломатов, присоединились украинские художники, мастера традиционных ремесел, дизайнеры и общественные организации.

Ярмарку лично посетил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с женой Татьяной Сибигой, которая является соучредителем Ассоциации "Супруги украинских дипломатов".

Ярмарка Charity Fair 2025 в Киеве — на что собрали средства - фото 1
Глава МИД Андрей Сибига и его жена Татьяна, соучредитель Ассоциации "Супруги украинских дипломатов". Фото: Кадр из видео

Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на поддержку и благотворительность в нескольких ключевых направлениях:

  • закупка химических грелок для военнослужащих;
  • поддержка внутренне перемещенных детей;
  • помощь детям и людям с инвалидностью;
  • поддержка пожилых людей;
  • помощь приютам для животных.

Гости ярмарки, которая состоялась в павильоне №4 на ВДНХ, имели возможность приобрести подарки к праздникам или создать их вместе с детьми на тематических мастер-классах. Вход был бесплатным для военных, участников боевых действий, лиц с инвалидностью и детей до 16 лет.

Ранее сообщалось, что "Фонд Течение" поддержал "Город Добра" на 7 млн грн. Это центр для сирот, тяжелобольных детей и мам в кризисе, который несмотря на агрессию оккупантов РФ празднует второй год работы.

Также стало известно, что документальный фильм "Hell Jumper" ("Прыгун в ад") о погибшем в Украине британском волонтере Крисе Перри получил престижную международную премию Эмми на церемонии в Нью-Йорке.

Киев Андрей Сибига благотворительность ярмарки дипломатия
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
