Спалах в небі над Києвом — дослідники пояснили, що це було

Спалах у небі над Києвом. Фото: скриншот

В ніч проти 13 березня кияни бачили в небі яскравий спалах. Він рухався, а після цього було чутно вибух та видно спалах. Ймовірно, це було падіння метеорита.

Про це повідомили у Центрі космічних спостережень, передає "УП. Життя".

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Як зазначили у Центрі космічних спостережень, із 7 по 23 березня Земля проходить через метеоритні потоки. Найімовірніше спалах, який бачили мешканці столиці, був спричинений падінням метеорита.

"12 березня 2025 року близько опівночі в місті Києві очевидці помітили невідомий космічний об'єкт, який спалахнув над містом та було чути вибух. За розрахунками Центру космічних спостережень, у вказаний час припинення існування космічних об'єктів над територією України не виявлено. Найбільш ймовірно, що спалах було спричинено падінням метеорита", — зазначають дослідники.

Нагадаємо, вибухи в Києві в ніч проти 13 березня пролунали без сигналу тривоги. Після цього в мережі з'явилась інформація про те, що над столицею пролетів метеорит.

Також ми писали про те, що вже завтра, 14 березня, в Україні можна буде побачити повне затемнення. Це астрономічне явище ще називають "Кривавим Місяцем".