Вспышка в небе над Киевом — исследователи объяснили, что это было

Вспышка в небе над Киевом. Фото: скриншот

В ночь на 13 марта киевляне видели в небе яркую вспышку. Она двигалась, а после этого был слышен взрыв и видно вспышку. Вероятно, это было падение метеорита.

Об этом сообщили в Центре космических наблюдений, передает "УП. Життя".

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Как отметили в Центре космических наблюдений, с 7 по 23 марта Земля проходит через метеоритные потоки. Вероятнее всего вспышка, которую видели жители столицы, была вызвана падением метеорита.

"12 марта 2025 года около полуночи в городе Киеве очевидцы заметили неизвестный космический объект, который вспыхнул над городом и был слышен взрыв. По расчетам Центра космических наблюдений, в указанное время прекращения существования космических объектов над территорией Украины не обнаружено. Наиболее вероятно, что вспышка была вызвана падением метеорита", — отмечают исследователи.

Напомним, взрывы в Киеве в ночь на 13 марта прогремели без сигнала тревоги. После этого в сети появилась информация о том, что над столицей пролетел метеорит.

Также мы писали о том, что уже завтра, 14 марта, в Украине можно будет увидеть полное затмение. Это астрономическое явление еще называют "Кровавой Луной".