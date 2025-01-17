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Ідеально для прогулянок — якою буде погода у Києві завтра

17 січня 2025 15:35
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Києві 18 січня — прогноз синоптиків
Жінки на прогулянці у парку. Фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 18 січня 2025 року, у Києві очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря вночі близько 0 °C, вдень від +2 °C до +4 °C. Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с.

Згідно з даними Укргідрометцентра, протягом усього дня у Києві буде хмарно, без опадів.  

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У Києві у суботу буде хмарна погода, але досить комфортна для зимових прогулянок. Температура вдень коливатиметься від +2 °C до +4 °C, без значних опадів. Однак варто врахувати деякі нюанси.

Очікується значна хмарність. Сонце, ймовірно, не з’явиться і не порадує теплом. Вітер буде північно-західний, помірний (5–10 м/с), тому відчуватиметься прохолодніше.

Опадів не очікується, тому суботні прогулянки не будуть зіпсовані дощем чи снігом.

Варто також зазначити, що 18 січня очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Прогноз погоди у Києві 18 січня
Погода на Київщині. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, синоптик спрогнозувала погоду до +20 °C вже наприкінці січня.

Також стало відомо, який прогноз зробили синоптики щодо ймовірної погоди у Харкові.

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