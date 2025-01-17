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Идеально для прогулок — какой будет погода в Киеве завтра

17 января 2025 15:35
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Киеве 18 января — прогноз синоптиков
Женщины на прогулке в парке. Фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 18 января 2025 года, в Киеве ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0 °C, днем от +2 °C до +4 °C. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Согласно данным Укргидрометцентра, в течение всего дня в Киеве будет облачно, без осадков.

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Погода в Киеве 18 января

В Киеве в субботу будет облачная погода, но достаточно комфортная для зимних прогулок. Температура днем будет колебаться от +2 °C до +4 °C, без значительных осадков. Однако стоит учесть некоторые нюансы.

Ожидается значительная облачность. Солнце, вероятно, не появится и не порадует теплом. Ветер будет северо-западный, умеренный (5–10 м/с), поэтому будет ощущаться прохладнее.

Осадков не ожидается, поэтому субботние прогулки не будут испорчены дождем или снегом.

Стоит также отметить, что 18 января ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Прогноз погоды в Киеве 18 января
Погода на Киевщине. Фото: скриншот Facebook

Напомним, синоптик прогнозировала погоду до +20 °C уже в конце января.

Также стало известно, какой прогноз сделали синоптики относительно вероятной погоды в Харькове.

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