Погода в Киеве 18 января — прогноз синоптиков

Идеально для прогулок — какой будет погода в Киеве завтра
В субботу, 18 января 2025 года, в Киеве ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0 °C, днем от +2 °C до +4 °C. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.
Согласно данным Укргидрометцентра, в течение всего дня в Киеве будет облачно, без осадков.
Погода в Киеве 18 января
В Киеве в субботу будет облачная погода, но достаточно комфортная для зимних прогулок. Температура днем будет колебаться от +2 °C до +4 °C, без значительных осадков. Однако стоит учесть некоторые нюансы.
Ожидается значительная облачность. Солнце, вероятно, не появится и не порадует теплом. Ветер будет северо-западный, умеренный (5–10 м/с), поэтому будет ощущаться прохладнее.
Осадков не ожидается, поэтому субботние прогулки не будут испорчены дождем или снегом.
Стоит также отметить, что 18 января ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.
Напомним, синоптик прогнозировала погоду до +20 °C уже в конце января.
Также стало известно, какой прогноз сделали синоптики относительно вероятной погоды в Харькове.
Читайте Новини.LIVE!