В КМВА розповіли деталі нічної атаки росіян на Київ

Ракета в нічному небі. Фото: indiatoday

У понеділок, 5 серпня, близько 23:00 Росія здійснила ракетну атаку в напрямку Києва та передмістя. Повітряні сили уразили ракети.

Про це повідомив голова Київської міської адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, подібні до Іскандер-М або KN-23. В Києві та передмісті працювали системи протиповітряної оборони.

Зазначено, що ракети ворога були знищені в повітрі, але точна інформація про тип озброєння та кількість ракет буде уточнена у звітах Повітряних Сил.

"За попередніми даними зафіксовано ураження ворожих ракет. Точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять у звітах Повітряні Сили", — заявив Попко.

Наразі у Києві не зафіксовано жодних руйнувань, і інформації про постраждалих не надходило.