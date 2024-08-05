В КМВА рассказали детали ночной атаки россиян на Киев

Ракета в ночном небе. Фото: indiatoday

В понедельник, 5 августа, около 23:00 Россия совершила ракетную атаку в направлении Киева и пригорода. Воздушные силы поразили ракеты.

Об этом сообщил глава Киевской городской администрации Сергей Попко в Telegram.

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По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, подобные Искандер-М или KN-23. В Киеве и пригороде работали системы противовоздушной обороны.

Ракеты врага были уничтожены в воздухе, но точная информация о типе вооружения и количестве ракет будет уточнена в отчетах Воздушных Сил.

"По предварительным данным, зафиксировано поражение вражеских ракет. Точную модификацию вооружения и количество обнародуют в отчетах Воздушные Силы", — заявил Попко.

Пока в Киеве не зафиксировано никаких разрушений, и информации о пострадавших не поступало.