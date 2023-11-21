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Йога під час виставки воєнних світлин з Маріуполя — у Києві спалахнув новий скандал

21 листопада 2023 03:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Йога під час виставки воєнних світлин з Маріуполя — у Києві спалахнув новий скандал
Люди під час йоги у музеї Шевченка. Фото: скриншот з Instsgram
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У столиці розгорівся новий скандал. Один з фітнес-клубів вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де зараз триває фотовиставка переможців World Press Photo. 

Про інцидент написала журналістка Крістіна Бердинських у Facebook.

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Вона розповідає, що на виставці на першому поверсі розташовані фотографії війни в Україні.

Журналістка Крістіна Бердинських поділилася інцидентом у Києві
Журналістка розповіла про скандал в столиці. Фото: скриншот

"Дуже тяжкі. Головна – гігантська за розміром фотографія з Маріуполя із вагітною жінкою, яку несуть на ношах. Виставка працює до 3 грудня. Тим часом фітнес-клуб вирішує провести заняття з йоги у музеї на цьому ж першому поверсі. І робить відео анонс в інстаграмі на тлі цих фото", — написала журналістка.

Пісдя допису громадкість одразу розкритикувала таке рішення і фітнес-клуб видалив допис.

Фітнес-клуб проводить заняття у Музеї Шевченка. Фото: скриншот

Проте, за словами Бердинських, на цьому все не закінчилося.

"Щоб не обурювати громадськість заняття, вирішили проводити рано вранці, до відкриття музею. А фотографії просто завісили, щоби не заважали тим, хто розминається", — додала вона.

Возможно, это графический образ (текст
Фітнес-клуб переніс заняття. Фото: скриншот

Тим часом соцмережами поширився ще один скандал, учасниками якого стали нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла та речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Політична діячка звинуватила головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в тому, що він начебто не вирішує проблеми, які мають ЗСУ, через це її почали хейтити у коментарях. 

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