Йога во время выставки военных фотографий из Мариуполя — в Киеве разгорелся новый скандал

Люди во время йоги в музее Шевченко. Фото: скриншот из Instsgram

В столице разгорелся новый скандал. Один из фитнес-клубов решил провести занятия по йоге в музее Тараса Шевченко, где сейчас проходит фотовыставка победителей World Press Photo.

Об инциденте написала журналистка Кристина Бердинских в Facebook.

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Она рассказывает, что на выставке на первом этаже находятся фотографии войны в Украине.

Журналистка рассказала о скандале в столице. Фото: скриншот

"Очень тяжелые. Главная – гигантская по размеру фотография из Мариуполя с беременной женщиной, которую несут на носилках. Выставка работает до 3 декабря. Тем временем фитнес-клуб решает провести занятия по йоге в музее на этом же первом этаже. И делает видео анонс в инстаграмме на фоне этих фото" , — написала журналистка.

После сообщения общественность сразу раскритиковала такое решение и фитнес-клуб удалил сообщение.

Фитнес-клуб проводит занятия в Музее Шевченко. Фото: скриншот

Однако, по словам Бердинских, на этом все не кончилось.

"Чтобы не возмущать общественность занятия, решили проводить рано утром, до открытия музея. А фотографии просто завесили, чтобы не мешали разминающимся" , — добавила она.

Фитнес-клуб перенес занятия. Фото: скриншот

Тем временем соцсетями распространился еще один скандал, участниками которого стали нардепка от "Слуги народа" Марианна Безуглая и пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Политическая деятельница обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он вроде бы не решает проблемы, которые имеют ВСУ, поэтому ее начали хейтить в комментариях.