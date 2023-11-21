Йога во время выставки военных фотографий из Мариуполя — в Киеве разгорелся новый скандал
В столице разгорелся новый скандал. Один из фитнес-клубов решил провести занятия по йоге в музее Тараса Шевченко, где сейчас проходит фотовыставка победителей World Press Photo.
Об инциденте написала журналистка Кристина Бердинских в Facebook.
Что известно о скандале в музее Шевченко
Она рассказывает, что на выставке на первом этаже находятся фотографии войны в Украине.
"Очень тяжелые. Главная – гигантская по размеру фотография из Мариуполя с беременной женщиной, которую несут на носилках. Выставка работает до 3 декабря. Тем временем фитнес-клуб решает провести занятия по йоге в музее на этом же первом этаже. И делает видео анонс в инстаграмме на фоне этих фото" , — написала журналистка.
После сообщения общественность сразу раскритиковала такое решение и фитнес-клуб удалил сообщение.
Однако, по словам Бердинских, на этом все не кончилось.
"Чтобы не возмущать общественность занятия, решили проводить рано утром, до открытия музея. А фотографии просто завесили, чтобы не мешали разминающимся" , — добавила она.
Тем временем соцсетями распространился еще один скандал, участниками которого стали нардепка от "Слуги народа" Марианна Безуглая и пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Политическая деятельница обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он вроде бы не решает проблемы, которые имеют ВСУ, поэтому ее начали хейтить в комментариях.
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