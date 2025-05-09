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Італійці вийшли на акцію в Києві — фоторепортаж

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Дата публікації: 9 травня 2025 19:12
Акція італійців у Києві — підтримують Україну в День Європи
Акція в Києві. Фото: Новини.LIVE

Італійці та небайдужі громадяни вийшли на акцію підтримки України у День Європи. На Майдані Незалежності у Києві зібралося десятки людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція підтримки італійців у Києві

У День Європи у Києві зібралося багато людей. Підтримати Україну приїхали навіть італійці. 

"Єдине та найкраще місце, де ми можемо святкувати День Європи — саме це місце", — кажуть небайдужі, які зібралися на Майдані Незалежності. 

Акція підтримки італійців у Києві
Італійці на акції в Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки італійців у Києві 9 травня
Акція підтримки України у Києві. Фото: Новини.LIVE
Італійці зібрались на Майдані в Києві
Підтримка України у День Європи. Фото: Новини.LIVE
Італійці зібрались на Майдані в Києві 9 травня
Італійці в Києві на акції підтримки. Фото: Новини.LIVE
Підтримка України в День Європи
Акція на підтримку України. Фото: Новини.LIVE
Підтримка України в День Європи 9 травня
Італійці підтримують Україну в День Європи. Фото: Новини.LIVE

Також італійські гості тримали плакати із написами "Європа перероджується в Україні" та "Український опір — майбутнє Європи".

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців у День Європи. Він привітав українців з цим святом та зазначив, що саме єдність є найбільшою силою нашого народу.

В цей день до Києва також прибув глава МЗС Франції

Київ Італія акція День Європи Майдан Незалежності
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Автор:
Ігор Кузнєцов
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