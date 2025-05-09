Акція італійців у Києві — підтримують Україну в День Європи

Італійці вийшли на акцію в Києві — фоторепортаж
Італійці та небайдужі громадяни вийшли на акцію підтримки України у День Європи. На Майдані Незалежності у Києві зібралося десятки людей.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція підтримки італійців у Києві
У День Європи у Києві зібралося багато людей. Підтримати Україну приїхали навіть італійці.
"Єдине та найкраще місце, де ми можемо святкувати День Європи — саме це місце", — кажуть небайдужі, які зібралися на Майдані Незалежності.
Також італійські гості тримали плакати із написами "Європа перероджується в Україні" та "Український опір — майбутнє Європи".
Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців у День Європи. Він привітав українців з цим святом та зазначив, що саме єдність є найбільшою силою нашого народу.
В цей день до Києва також прибув глава МЗС Франції.
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