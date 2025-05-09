Акція італійців у Києві — підтримують Україну в День Європи

Акція в Києві. Фото: Новини.LIVE

Італійці та небайдужі громадяни вийшли на акцію підтримки України у День Європи. На Майдані Незалежності у Києві зібралося десятки людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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У День Європи у Києві зібралося багато людей. Підтримати Україну приїхали навіть італійці.

"Єдине та найкраще місце, де ми можемо святкувати День Європи — саме це місце", — кажуть небайдужі, які зібралися на Майдані Незалежності.

Італійці на акції в Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція підтримки України у Києві. Фото: Новини.LIVE

Підтримка України у День Європи. Фото: Новини.LIVE

Італійці в Києві на акції підтримки. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку України. Фото: Новини.LIVE

Італійці підтримують Україну в День Європи. Фото: Новини.LIVE

Також італійські гості тримали плакати із написами "Європа перероджується в Україні" та "Український опір — майбутнє Європи".

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців у День Європи. Він привітав українців з цим святом та зазначив, що саме єдність є найбільшою силою нашого народу.

В цей день до Києва також прибув глава МЗС Франції.