Акция итальянцев в Киеве — поддерживают Украину в День Европы

Итальянцы вышли на акцию в Киеве — фоторепортаж
Итальянцы и неравнодушные граждане вышли на акцию поддержки Украины в День Европы. На Майдане Независимости в Киеве собрались десятки людей.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция поддержки итальянцев в Киеве
В День Европы в Киеве собралось много людей. Поддержать Украину приехали даже итальянцы.
"Единственное и лучшее место, где мы можем праздновать День Европы, — именно это место", — говорят неравнодушные, которые собрались на Майдане Независимости.
Также итальянские гости держали плакаты с надписями "Европа перерождается в Украине" и "Украинское сопротивление — будущее Европы".
Напомним, Зеленский обратился к украинцам в День Европы. Он поздравил украинцев с этим праздником и отметил, что именно единство является самой большой силой нашего народа.
В этот день в Киев также прибыл глава МИД Франции.
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