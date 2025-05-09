Акция итальянцев в Киеве — поддерживают Украину в День Европы

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Итальянцы и неравнодушные граждане вышли на акцию поддержки Украины в День Европы. На Майдане Независимости в Киеве собрались десятки людей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Акция поддержки итальянцев в Киеве

В День Европы в Киеве собралось много людей. Поддержать Украину приехали даже итальянцы.

"Единственное и лучшее место, где мы можем праздновать День Европы, — именно это место", — говорят неравнодушные, которые собрались на Майдане Независимости.

Итальянцы на акции в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Акция поддержки Украины в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Поддержка Украины в День Европы. Фото: Новини.LIVE

Итальянцы в Киеве на акции поддержки. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку Украины. Фото: Новини.LIVE

Итальянцы поддерживают Украину в День Европы. Фото: Новини.LIVE

Также итальянские гости держали плакаты с надписями "Европа перерождается в Украине" и "Украинское сопротивление — будущее Европы".

Напомним, Зеленский обратился к украинцам в День Европы. Он поздравил украинцев с этим праздником и отметил, что именно единство является самой большой силой нашего народа.

В этот день в Киев также прибыл глава МИД Франции.