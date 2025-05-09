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Итальянцы вышли на акцию в Киеве — фоторепортаж

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Дата публикации 9 мая 2025 19:12
Акция итальянцев в Киеве — поддерживают Украину в День Европы
Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Итальянцы и неравнодушные граждане вышли на акцию поддержки Украины в День Европы. На Майдане Независимости в Киеве собрались десятки людей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция поддержки итальянцев в Киеве

В День Европы в Киеве собралось много людей. Поддержать Украину приехали даже итальянцы.

"Единственное и лучшее место, где мы можем праздновать День Европы, — именно это место", — говорят неравнодушные, которые собрались на Майдане Независимости.

Акція підтримки італійців у Києві
Итальянцы на акции в Киеве. Фото: Новости.LIVE
Акція підтримки італійців у Києві 9 травня
Акция поддержки Украины в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Італійці зібрались на Майдані в Києві
Поддержка Украины в День Европы. Фото: Новини.LIVE
Італійці зібрались на Майдані в Києві 9 травня
Итальянцы в Киеве на акции поддержки. Фото: Новини.LIVE
Підтримка України в День Європи
Акция в поддержку Украины. Фото: Новини.LIVE
Підтримка України в День Європи 9 травня
Итальянцы поддерживают Украину в День Европы. Фото: Новини.LIVE

Также итальянские гости держали плакаты с надписями "Европа перерождается в Украине" и "Украинское сопротивление — будущее Европы".

Напомним, Зеленский обратился к украинцам в День Европы. Он поздравил украинцев с этим праздником и отметил, что именно единство является самой большой силой нашего народа.

В этот день в Киев также прибыл глава МИД Франции.

Киев Италия акция День Европы Майдан Независимости
Игорь Кузнецов - Фотограф
Автор:
Игорь Кузнецов
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