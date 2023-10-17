Юний киянин став наймолодшим письменником-фантастом в Україні

12-річний письменник Михайло Гусєв. Фото: організатори презентації книги

Житель Києва Михайло Гусєв став наймолодшим письменником-фантастом в Україні. Юному автору наразі 12 років. У столиці відбулася презентація його книги, на якій хлопець розповів, в чому особливість його творіння.

Новини.LIVE дізналися про цю подію детальніше.

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Зазначається, що киянин показав презентацію своєї повісті-антиутопії "Деравія: квантовий стрибок". Тому він і став наймолодшим письменником у жанрі фентезі.

Михайло Гусєв підписує свою книгу. Фото: організатори презентації книги

Також Михайла Гусєва буде внесено до Книги рекордів України у номінації "Наймолодший автор виданої друком книги в жанрі фентезі".

Михайло Гусєв на презентації своєї книги. Фото: організатори презентації книги

У книзі "Деравія: квантовий стрибок" йдеться про виклики та переживання нового покоління громадян України. Її назва означає шлях та пошук себе, який описує Михайло у своїй повісті-антиутопії як стародавнє селище та як окремий вимір. Автор запевнив, що кожен має свою "Деравію", і тому ця книга буде спонукати до роздумів та самоаналізу.

Михайло Гусєв на презентації своєї книги. Фото: організатори презентації книги

Рецензенти книги

Рецензію до книги написали:

член Правління Спілки письменників України Дмитро Дроздовський,

шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна,

журналіст Дмитро Комаров,

політолог Микола Давидюк,

воєнний письменник Мартін Брест,

меценат та філософ Ігор Дідковський.

Михайло Гусєв на презентації своєї книги. Фото: організатори презентації книги

Раніше цей рекорд побив 16-річний киянин Святослав Ємець, який є автором повісті-фентезі "Єгипетська легенда Коровхатеп". Його зареєстрували у 2019 році.

Нагадаємо, раніше Нобелівську премію з літератури 2023 року отримав норвезький письменник Йон Фоссе. Прозаїк, поет та один із найпопулярніших світових драматургів є лауреатом багатьох міжнародних винагород. Фоссе визнаний одним зі 100 живих геніїв.