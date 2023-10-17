Юний киянин став наймолодшим письменником-фантастом в Україні
Житель Києва Михайло Гусєв став наймолодшим письменником-фантастом в Україні. Юному автору наразі 12 років. У столиці відбулася презентація його книги, на якій хлопець розповів, в чому особливість його творіння.
Новини.LIVE дізналися про цю подію детальніше.
Яку книгу написав юнак
Зазначається, що киянин показав презентацію своєї повісті-антиутопії "Деравія: квантовий стрибок". Тому він і став наймолодшим письменником у жанрі фентезі.
Також Михайла Гусєва буде внесено до Книги рекордів України у номінації "Наймолодший автор виданої друком книги в жанрі фентезі".
У книзі "Деравія: квантовий стрибок" йдеться про виклики та переживання нового покоління громадян України. Її назва означає шлях та пошук себе, який описує Михайло у своїй повісті-антиутопії як стародавнє селище та як окремий вимір. Автор запевнив, що кожен має свою "Деравію", і тому ця книга буде спонукати до роздумів та самоаналізу.
Рецензенти книги
Рецензію до книги написали:
- член Правління Спілки письменників України Дмитро Дроздовський,
- шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна,
- журналіст Дмитро Комаров,
- політолог Микола Давидюк,
- воєнний письменник Мартін Брест,
- меценат та філософ Ігор Дідковський.
Раніше цей рекорд побив 16-річний киянин Святослав Ємець, який є автором повісті-фентезі "Єгипетська легенда Коровхатеп". Його зареєстрували у 2019 році.
Нагадаємо, раніше Нобелівську премію з літератури 2023 року отримав норвезький письменник Йон Фоссе. Прозаїк, поет та один із найпопулярніших світових драматургів є лауреатом багатьох міжнародних винагород. Фоссе визнаний одним зі 100 живих геніїв.
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