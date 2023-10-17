Юный киевлянин стал самым молодым писателем-фантастом в Украине

12-летний писатель Михаил Гусев. Фото: организаторы презентации книги

Житель Киева Михаил Гусев стал самым молодым писателем-фантастом в Украине. Юному автору сейчас 12 лет. В столице состоялась презентация его книги, на которой парень рассказал, в чем особенность его творения.

Новини.LIVE узнали об этом событии подробнее.

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Отмечается, что киевлянин показал презентацию своей повести-антиутопии "Деравия: квантовый скачок". Поэтому он и стал самым молодым писателем в жанре фэнтези.

Михаил Гусев подписывает свою книгу. Фото: организаторы презентации книги

Также Михаил Гусев будет внесен в Книгу рекордов Украины в номинации "Младший автор изданной в книге в жанре фэнтези".

Михаил Гусев на презентации своей книги. Фото: организаторы презентации книги

В книге "Деравия: квантовый скачок" говорится о вызовах и переживаниях нового поколения граждан Украины. Ее название означает путь и поиск себя, который описывает Михаил в своей повести-антиутопии как древний поселок и как отдельное измерение. Автор заверил, что каждый имеет свою "Деравию", и поэтому книга будет подтолкивать к размышлениям и самоанализу.

Михаил Гусев на презентации своей книги. Фото: организаторы презентации книги

Рецензенты книги

Рецензию к книге написали:

член Правления Союза писателей Украины Дмитрий Дроздовский,

шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина,

журналист Дмитрий Комаров,

политолог Николай Давыдюк,

военный писатель Мартин Брест,

меценат и философ Игорь Дидковский.

Михаил Гусев на презентации своей книги. Фото: организаторы презентации книги

Ранее этот рекорд побил 16-летний киевлянин Святослав Емец, являющийся автором повести-фэнтези "Египетская легенда Коровхатеп". Его зарегистрировали в 2019 году.

Напомним, ранее Нобелевскую премию по литературе 2023 года получил норвежский писатель Йон Фоссе. Прозаик, поэт и один из самых популярных мировых драматургов — лауреат многих международных вознаграждений. Фоссе признан одним из 100 живых гениев.