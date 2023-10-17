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Юный киевлянин стал самым молодым писателем-фантастом в Украине

17 октября 2023 17:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Юный киевлянин стал самым молодым писателем-фантастом в Украине
12-летний писатель Михаил Гусев. Фото: организаторы презентации книги
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Житель Киева Михаил Гусев стал самым молодым писателем-фантастом в Украине. Юному автору сейчас 12 лет. В столице состоялась презентация его книги, на которой парень рассказал, в чем особенность его творения.

Новини.LIVE узнали об этом событии подробнее.

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Отмечается, что киевлянин показал презентацию своей повести-антиутопии "Деравия: квантовый скачок". Поэтому он и стал самым молодым писателем в жанре фэнтези.

рекордсмен-писатель по фантастике
Михаил Гусев подписывает свою книгу. Фото: организаторы презентации книги

Также Михаил Гусев будет внесен в Книгу рекордов Украины в номинации "Младший автор изданной в книге в жанре фэнтези".

рекордсмен-писатель по фантастике
Михаил Гусев на презентации своей книги. Фото: организаторы презентации книги

В книге "Деравия: квантовый скачок" говорится о вызовах и переживаниях нового поколения граждан Украины. Ее название означает путь и поиск себя, который описывает Михаил в своей повести-антиутопии как древний поселок и как отдельное измерение. Автор заверил, что каждый имеет свою "Деравию", и поэтому книга будет подтолкивать к размышлениям и самоанализу.

рекордсмен-писатель по фантастике
Михаил Гусев на презентации своей книги. Фото: организаторы презентации книги

Рецензенты книги

Рецензию к книге написали:

  • член Правления Союза писателей Украины Дмитрий Дроздовский,
  • шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина,
  • журналист Дмитрий Комаров,
  • политолог Николай Давыдюк,
  • военный писатель Мартин Брест,
  • меценат и философ Игорь Дидковский.
рекордсмен-писатель по фантастике
Михаил Гусев на презентации своей книги. Фото: организаторы презентации книги

Ранее этот рекорд побил 16-летний киевлянин Святослав Емец, являющийся автором повести-фэнтези "Египетская легенда Коровхатеп". Его зарегистрировали в 2019 году.

Напомним, ранее Нобелевскую премию по литературе 2023 года получил норвежский писатель Йон Фоссе. Прозаик, поэт и один из самых популярных мировых драматургов — лауреат многих международных вознаграждений. Фоссе признан одним из 100 живых гениев.

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