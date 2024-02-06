Кабмін призначив нового заступника голови Київської ОДА
В Кабінеті міністрів України затвердили чергові кадрові зміни. Відтак заступником голови Київської обласної державної адміністрації було призначено Дмитра Кучерю.
Про це повідомив представник Кабміну в ВРУ Тарас Мельничук.
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"Погоджено призначення Кучері Дмитра Миколайовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації", — йдеться в повідомленні Мельничука.
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Нагадаємо, не так давно Юлія Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів, про що раніше заявив Мельничук, зазначивши, що причини відставки урядовиця не назвала.
Водночас у Кабміні обмежили термін лікування українських військовослужбовців за кордоном. Відтепер загальний час перебування захисників в інших країнах не повинен перевищувати 12 місяців.
Разом з тим ще раніше урядовці призначили чотирьох нових заступників голови Донецької обласної державної адміністрації.
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