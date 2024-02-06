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Кабмін призначив нового заступника голови Київської ОДА

6 лютого 2024 18:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кабмін призначив нового заступника голови Київської ОДА
Український прапор поблизу Кабміну. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Кабінеті міністрів України затвердили чергові кадрові зміни. Відтак заступником голови Київської обласної державної адміністрації було призначено Дмитра Кучерю.

Про це повідомив представник Кабміну в ВРУ Тарас Мельничук

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Допис Мельничука. Джерело: Telegram

"Погоджено призначення Кучері Дмитра Миколайовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації", — йдеться в повідомленні Мельничука. 

Кабінет міністрів України — останні новини

Нагадаємо, не так давно Юлія Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів, про що раніше заявив Мельничук, зазначивши, що причини відставки урядовиця не назвала. 

Водночас у Кабміні обмежили термін лікування українських військовослужбовців за кордоном. Відтепер загальний час перебування захисників в інших країнах не повинен перевищувати 12 місяців. 

Разом з тим ще раніше урядовці призначили чотирьох нових заступників голови Донецької обласної державної адміністрації.

Кабінет міністрів
Київ
Україна
Тарас Мельничук
кадрові зміни

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