Кабмін призначив нового заступника голови Київської ОДА

Український прапор поблизу Кабміну. Фото ілюстративне: УНІАН

В Кабінеті міністрів України затвердили чергові кадрові зміни. Відтак заступником голови Київської обласної державної адміністрації було призначено Дмитра Кучерю.

Про це повідомив представник Кабміну в ВРУ Тарас Мельничук.

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Допис Мельничука. Джерело: Telegram

"Погоджено призначення Кучері Дмитра Миколайовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації", — йдеться в повідомленні Мельничука.

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Нагадаємо, не так давно Юлія Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів, про що раніше заявив Мельничук, зазначивши, що причини відставки урядовиця не назвала.

Водночас у Кабміні обмежили термін лікування українських військовослужбовців за кордоном. Відтепер загальний час перебування захисників в інших країнах не повинен перевищувати 12 місяців.

Разом з тим ще раніше урядовці призначили чотирьох нових заступників голови Донецької обласної державної адміністрації.