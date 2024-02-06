Кабмин назначил нового заместителя главы Киевской ОГА

Украинский флаг возле Кабмина. Фото иллюстративное: УНИАН

В Кабинете Министров Украины утвердили очередные кадровые изменения. Таким образом, заместителем главы Киевской областной государственной администрации был назначен Дмитрий Кучеря.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельничук.

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Пост Мельничука. Источник: Telegram

"Соглашено назначение Кучери Дмитрия Николаевича заместителем председателя Киевской областной государственной администрации", — говорится в сообщении Мельничука.

Кабинет Министров Украины — последние новости

Напомним, недавно Юлия Лапутина подала в отставку с должности министра по делам ветеранов, о чем ранее заявил Мельничук, отметив, что причины отставки чиновник не назвала.

В то же время в Кабмине ограничили срок лечения украинских военнослужащих за границей. Теперь общее время пребывания защитников в других странах не должно превышать 12 месяцев.

Вместе с тем еще ранее чиновники назначили четырех новых заместителей председателя Донецкой областной государственной администрации.