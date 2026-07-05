Калмикова: всі ділянки на НВМК приведені до належного стану після злив
Станом на зараз усі місця, де відбулося ущільнення ґрунту на Національному військовому меморіальному кладовищі, вже приведені до належного стану. Роботи з відновлення повністю завершені.
Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, коментуючи ситуацію після аномальних опадів, передає Новини.LIVE.
У Мінветеранів прокоментували наслідки злив на НВМК
Калмикова пояснила, що це є природним явищем: значна кількість опадів проникає у свіжонасипаний ґрунт, через що він ущільнюється та просідає.
Вона наголосила, що тимчасові зміни не пов’язані з руйнуванням або підтопленням території.
За словами міністерки, працівники кладовища одразу після фіксації наслідків почали відновлювальні роботи ще в п’ятницю. Вони тривали до пізнього вечора та були продовжені наступного дня зранку.
Станом на зараз усі ділянки, де відбулося ущільнення ґрунту, приведені до належного стану.
Наталія Калмикова вибачилася за можливе занепокоєння, яке могла викликати ситуація, та запросила охочих відвідати Національне військове меморіальне кладовище, щоб переконатися в його стані особисто.
Новини.LIVE інформували, що дощі спричинили розмивання території Національного військового кладовища у Київській області. На будівельному майданчику зафіксовано масштабні пошкодження: провалився асфальт, розмило насипні дороги, а ґрунт місцями зійшов потоками води.
Новини.LIVE повідомляли, що після сильних опадів на Київщині на окремих ділянках нещодавніх поховань Національного військового меморіального кладовища було зафіксовано просідання ґрунту. У закладі підкреслили, що це природне явище, яке не пов’язане з підтопленням або розмиванням місць поховань.
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