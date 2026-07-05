Зливи пошкодили Національне військове кладовище під Києвом

Національне військове кладовище після зливи. Фото: скриншот з відео, колаж: Новини.LIVE

Дощі розмили Національне військове кладовище у Київській області. На території будівництва масштабні руйнування. Зокрема, провалився асфальт, а насипні дороги розмило, крім того, ґрунт зійшов потоками води.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр, передає Новини.LIVE.

Національне військове меморіальне кладовище після зливи

Інфраструктура кладовища не витримала випробування негодою.

Вода, що стікає з території будівництва та місць поховань, рухається вниз — у бік Віти-Поштової й далі. Саме про такі загрози місцеві жителі, гідрологи та екологи застерігали вже тривалий час.

"Але замість відповідей — територію кладовища закрили від зайвих очей. Людей не допускають до зони поховань, подалі від того, що може показати реальну ціну рішень, ухвалених попри застереження громади, фахівців і здоровий глузд", — йдеться у повідомленні.

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У Київському еколого-культурному центрі наголосили, що місце для НВМК обране з грубим ігнорування природних умов.

"Попереду ще осінні дощі, зимові відлиги, весняні паводки та нові зливи. Закрити кладовище від очей можна. Закрити проблему — ні. І це зараз — лише кілька сотень поховань", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Третій армійський корпус, 29 січня Верховний Суд України визнав незаконним виділення землі під Національне військове меморіальне кладовище в Мархалівському лісі на Київщині. Це рішення викликало критику з боку військових, які наголосили, що на цій території вже поховані українські захисники.

Перші поховання на Національному меморіальному військовому кладовищ відбулися у серпні минулого року. Там поховали захисників, імена яких не встановлено.