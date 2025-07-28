Каменських поділилася, як оговтується після нічних атак на Київ

Українська співачка Настя Каменських. Фото: Новини.LIVE

Українська співачка Настя Каменських поділилася, як реагує на нічні обстріли Києва. На її думку, такі атаки об'єднують українців.

Про це співачка сказала у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі.

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Обстріли Києва

"У мене не завжди є можливість спуститися, а інколи мені взагалі не хочеться цього робити. Я сплю і думаю, що байдуже. Буває так, що все ж таки ти можеш продовжувати спати, бо потім буде важко вставати", — сказала Каменських.

На думку співачки, російські нічні удари об'єднують усіх українців, бо всі в одній ситуації — після ночі без сну мають йти на роботу.

Українська співачка Настя Каменських. Фото: Новини.LIVE

Водночас вона переконана, що це не нормальна ситуація, оскільки негативно впливає на нервову систему.

Каменських поділилася власними лайфхаками, аби оговтатися від безсонних ночей та стресу.

"Я можу сказати секрети які мені правда допомагають. Це накопичити енергію: ти йдеш і робиш холодний душ або можна пірнути в холодну річку. Тоді настільки оговтуєшся, бо вмикається адреналін", — сказала співачка.

Крім того, вона порадила обов'язково продовжувати шлях до своєї мети, аби не втрачати жаги до життя у складні часи.

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