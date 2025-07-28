Каменских поделилась, как оправляется после ночных атак на Киев

Украинская певица Настя Каменских. Фото: Новини.LIVE

Украинская певица Настя Каменских поделилась, как реагирует на ночные обстрелы Киева. По ее мнению, такие атаки объединяют украинцев.

Об этом певица сказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время музыкального фестиваля Laima RendezVous в Юрмале.

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Обстрелы Киева

"У меня не всегда есть возможность спуститься, а иногда мне вообще не хочется этого делать. Я сплю и думаю, что все равно. Бывает так, что все же ты можешь продолжать спать, потому что потом будет трудно вставать", — сказала Каменских.

По мнению певицы, российские ночные удары объединяют всех украинцев, потому что все в одной ситуации — после ночи без сна должны идти на работу.

Украинская певица Настя Каменских. Новини.LIVE

В то же время она убеждена, что это не нормальная ситуация, поскольку негативно влияет на нервную систему.

Каменских поделилась собственными лайфхаками, чтобы оправиться от бессонных ночей и стресса.

"Я могу рассказать секреты, которые мне действительно помогают. Это накопить энергию: ты идешь и принимаешь холодный душ или можно окунуться в холодную реку. Тогда настолько оправляешься, потому что включается адреналин", — сказала певица.

Кроме того, она посоветовала обязательно продолжать путь к своей цели, чтобы не терять жажды жизни в сложные времена.

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