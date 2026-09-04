Засуджено двох окупантів за знущання з цивільних на Київщині

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Двох російських окупантів засуджено до 10 та 12 років ув'язнення за воєнні злочини, вчинені під час окупації Бородянки та Макарова на Київщині. Загарбники катували цивільне населення та використовували їх як "живий щит".

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

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Катування цивільних на Київщині

Попри катування, окупанти обстрілювали будинки й цивільну інфраструктуру.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора одного з них засуджено до 10 років позбавлення волі, іншого — до 12 років. Їх визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про окупантів з 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ.

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Під час тимчасової окупації населених пунктів вони також грабували майно, а також застосовували жорстоке поводження щодо місцевого населення.

"Судові рішення ухвалено заочно, оскільки засуджені переховуються на території РФ", — додали в Офісі генпрокурора.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, до суду скерували обвинувальні матеріали щодо дев’ятьох російських окупантів. За даними слідства, вони систематично застосовували хімічні речовини проти позицій Сил оборони України.

Раніше суд виніс вироки двом представникам окупаційної влади РФ, які діяли на тимчасово захопленій частині Херсонщини. Зокрема, одного засудили до 11 років позбавлення волі за колабораційну діяльність та виправдовування російської окупації.