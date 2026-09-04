Двоих оккупантов осудили за издевательства над гражданскими в Киевской области

Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Двух российских оккупантов приговорили к 10 и 12 годам лишения свободы за военные преступления, совершенные во время оккупации Бородянки и Макарова в Киевской области. Захватчики пытали мирное население и использовали его в качестве «живого щита».

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Реклама

Пытки гражданских лиц в Киевской области

Помимо пыток, оккупанты обстреливали дома и гражданскую инфраструктуру.

"По итогам публичного обвинения прокуроров Офиса Генерального прокурора один из них приговорен к 10 годам лишения свободы, другой — к 12 годам. Их признали виновными в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины", — говорится в сообщении.

Речь идет об оккупантах из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Краснознаменной ордена Красной Звезды бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ.

Читайте также:

Во время временной оккупации населенных пунктов они также грабили имущество, а также жестоко обращались с местным населением.

"Судебные решения вынесены заочно, поскольку осужденные скрываются на территории РФ", — добавили в Офисе генпрокурора.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру, в суд были направлены обвинительные материалы в отношении девяти российских оккупантов. По данным следствия, они систематически применяли химические вещества против позиций Сил обороны Украины.

Ранее суд вынес приговоры двум представителям оккупационных властей РФ, действовавшим на временно захваченной части Херсонской области. В частности, одного из них приговорили к 11 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность и оправдание российской оккупации.