Головна Київ Хабар у 1,3 млн доларів — посадовцю Міноборони призначили заставу

Хабар у 1,3 млн доларів — посадовцю Міноборони призначили заставу

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 12:33
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Міноборони через хабар у 1,3 млн доларів
НАБУ затримує підозрюваного. Фото: САП

Вищий антикорупційний суд України застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони. Він підозрюється в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п’ятницю, 5 вересня.

Читайте також:

Рішення суду

"4 вересня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 2 млн 725 тис. 200 грн застави.

Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки.

За рішенням суду, застава має бути внесена протягом п'яти днів з моменту проголошення рішення.

Що відомо про справу

Мова йде про т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України.

За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн доларів.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:

  • 100 тис. доларів — після початку конкурсу;
  • 400 тис. доларів — за підписання договору на будівництво;
  • 800 тис. доларів — після завершення першої черги будівництва.

"Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн доларів США та надав перший транш", — повідомляють у САП.

У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.

Відкрито кримінальну справу за статтею одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що суд обрав бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку, який підозрюється в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, запобіжний захід у вигляді застави трохи більше 9 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у справі щодо надання неправомірної вигоди Голові Верховного Суду оголошено ще одну підозру

Міноборони суд хабар САП застава
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
