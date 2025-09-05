Суд избрал меру пресечения должностному лицу Минобороны из-за взятки в 1,3 млн долларов

Взятка в 1,3 млн долларов — чиновнику Минобороны назначили залог
Высший антикоррупционный суд Украины применил меру пресечения к чиновнику Минобороны. Он подозревается в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в пятницу, 5 сентября.
Решение суда
"4 сентября 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к чиновнику Минобороны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде 2 млн 725 тыс. 200 гривен залога.
Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности.
По решению суда, залог должен быть внесен в течение пяти дней с момента провозглашения решения.
Что известно о деле
Речь идет о в.и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины.
По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе Киева.
Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долларов.
Деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки:
- 100 тыс. долларов — после начала конкурса;
- 400 тыс. долларов — за подписание договора на строительство;
- 800 тыс. долларов — после завершения первой очереди строительства.
"После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долл. США и предоставил первый транш", — сообщают в САП.
В июне 2025 года соучастников преступления разоблачили сразу после получения части средств. Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому чиновнику.
Открыто уголовное дело по статье получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.
