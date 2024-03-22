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Хабар у 600 тис. доларів — на Київщині затримали ексдиректора ДП Міноборони України

22 березня 2024 23:13
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Хабар у 600 тис. доларів — на Київщині затримали ексдиректора ДП Міноборони України
Затримання хабарників. Фото: Нацполіція
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Поліція Київщини "на гарячому" затримала підприємця та колишнього директора ДП Міноборони України. Це сталося під час отримання ним хабаря у розмірі 600 тисяч доларів.

Про це у п'ятницю, 22 березня, повідомляє пресслужба відомства.

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Хабар. Фото: Нацполіція

Затримання хабарників на Київщині — що відомо

За даними правоохоронців, з 600 тисяч доларів, 320 тисяч доларів були готівкою. Крім того, експосадовець отримав право власності на сім квартир на загальну суму у 280 тисяч доларів.

Поліцейські затримали двох осіб.

"За даними слідства один із зловмисників та його спільник вимагали хабар у представника іншої комерційної структури. Зловмисники намагалися отримати  у користування земельну ділянку, площею 35 гектарів, яка перебуває в постійному користуванні ДП Міністерства оборони України, з подальшою можливістю забудови", — йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що зловмисниками виявилися директор приватного підприємства та колишній керівник державного підприємства Міністерства оборони України, який виступав як посередник. 

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 ККУ)", — додали правоохоронці.

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік намагався дати гроші працівнику ДПСУ, аби той йому сказав, де перебувають наряди контролю. Чоловіка затримали та оголосили йому про підозру у наданні неправомірної вигоди службовцю, за що тепер зловмиснику загрожує ув'язнення. 

Також ми писали, що 20 березня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним у хабарництві колишнього слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області. За вироком суду йому загрожує 9 років позбавлення волі.

Київ
Міноборони
хабар
Нацполіція

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