Взятка в 600 тыс. долларов - в Киевской области задержали эксдиректора ГП Минобороны Украины

Задержание взяточников. Фото: Нацполиция

Полиция Киевской области "на горячем" задержала предпринимателя и бывшего директора ГП Минобороны Украины. Это произошло при получении им взятки в размере 600 тысяч долларов.

Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

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Взятка. Фото: Нацполиция

Задержание взяточников в Киевской области — что известно

По данным правоохранителей, из 600 тысяч долларов, 320 тысяч долларов были наличными. Кроме того, экс-чиновник получил право собственности на семь квартир на общую сумму в 280 тысяч долларов.

Полицейские задержали двух человек.

"По данным следствия, один из злоумышленников и его сообщник требовали взятку у представителя другой коммерческой структуры. Злоумышленники пытались получить в пользование земельный участок, площадью 35 гектаров, который находится в постоянном пользовании ГП Министерства обороны Украины, с последующей возможностью застройки", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что злоумышленниками оказались директор частного предприятия и бывший руководитель государственного предприятия Министерства обороны Украины, выступавший в качестве посредника.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении за (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, и ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УКУ)", — добавили правоохранители.

Напомним, что в Одесской области мужчина пытался дать деньги работнику ГНСУ, чтобы тот ему сказал, где находятся наряды контроля. Мужчину задержали и объявили ему о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды служащему, за что теперь злоумышленнику грозит заключение.

Также мы писали, что 20 марта Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным во взяточничестве бывшего следственного отдела Управления СБУ в Одесской области. По приговору суда ему грозит девять лет лишения свободы.