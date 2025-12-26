Хабар в 1,3 млн дол за житло для військових — НАБУ розкрило схему

Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Справу щодо екскерівника одного з управлінь Міністерства оборони завершено. Чиновника підозрюють у вимаганні 1,3 мільйона доларів у забудовника за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових у Києві.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram у п'ятницю, 26 грудня.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Щоб уникнути прямого контакту із забудовником, посадовець залучив двох пособників. За задумом, гроші мали передаватися частинами через банківські комірки.

Після старту конкурсу забудовник запропонував зменшити суму хабара до 1 мільйона доларів та передав першу частину неправомірної вигоди.

Слідчі НАБУ та САП одразу повідомили про підозру двом пособникам посадовця, а невдовзі й самому колишньому керівнику управління.

