Хабар в 1,3 млн дол за житло для військових — НАБУ розкрило схему
Справу щодо екскерівника одного з управлінь Міністерства оборони завершено. Чиновника підозрюють у вимаганні 1,3 мільйона доларів у забудовника за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових у Києві.
Про це повідомляє НАБУ у Telegram у п'ятницю, 26 грудня.
Деталі справи
Щоб уникнути прямого контакту із забудовником, посадовець залучив двох пособників. За задумом, гроші мали передаватися частинами через банківські комірки.
Після старту конкурсу забудовник запропонував зменшити суму хабара до 1 мільйона доларів та передав першу частину неправомірної вигоди.
Слідчі НАБУ та САП одразу повідомили про підозру двом пособникам посадовця, а невдовзі й самому колишньому керівнику управління.
